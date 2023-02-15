Ahmet Ercan'dan enkaz altında kalanlar için dehşete düşüren tahmin

Halk TV'deki 'Kayda Geçsin' programında açıklamalarda bulunan Ercan, "Halen kurtarılmayı bekleyen en az 120 bin kişi var göçük altında, diri olarak... Çünkü ben daha ilk gün burada da bir hesap yapmıştık, yaklaşık göçük altında kalan kişi sayısının 240 bin dolayında olduğunu söylemiştim. Şu anda zaten yaralılar 180 bin. Ölen kişi 35 bin. Zaten şu anda 140 bin kişinin göçük altında olduğu kanıtlanmış oldu. Kurtarılanlar ve ölen kişiler tam 141 bin kişi tutuyor" dedi.