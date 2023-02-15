Ahmet Ercan'dan enkaz altında kalanlar için dehşete düşüren tahmin
Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, katıldığı bir canlı yayında dehşet verici tahminini açıkladı. Ercan, "Aşağı yukarı 90 bin-100 bin kişi daha göçük altında. Bunların kaç tanesinin diri çıkacağını bilmiyoruz" dedi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e çıktığı bildirildi.
27 Aralık 1939'da 7,9 büyüklüğünde meydana gelen büyük Erzincan depreminde 32 bin 968 kişi ölmüştü. Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki ölü sayısı, büyük Erzincan depremini geçti.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Halk TV'deki 'Kayda Geçsin' programında açıklamalarda bulunan Ercan, "Halen kurtarılmayı bekleyen en az 120 bin kişi var göçük altında, diri olarak... Çünkü ben daha ilk gün burada da bir hesap yapmıştık, yaklaşık göçük altında kalan kişi sayısının 240 bin dolayında olduğunu söylemiştim. Şu anda zaten yaralılar 180 bin. Ölen kişi 35 bin. Zaten şu anda 140 bin kişinin göçük altında olduğu kanıtlanmış oldu. Kurtarılanlar ve ölen kişiler tam 141 bin kişi tutuyor" dedi.