Seçim ertelenir mi: Kulislere göre AKP, seçenekleri tartışıyor

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'a çekileceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihi, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü. Başta hukukçular olmak üzere çok sayıda siyasetçi ise anayasaya göre seçimlerin sadece 'savaş koşulu' ile ertelenebileceğini söylüyor. Bunun dışında bir arayışın 'sivil darbe girişimi' olacağı savunuluyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre 'iktidar partisinin kafası karışık.'

10 MAYIS’TA DEPREM OLSA NE OLACAKTI?

İktidar kulislerinde birçok hukukçunun da altını çizdiği "Savaş hali dışında seçim ertelenemez" düzenlemesine dikkat çekilse de hayatın olağan akışı dışında gelişmelere dikkat çekilerek şu örnek veriliyor:

"14 Mayıs için planlanan seçim süreci işlerken, örneğin 10 Mayıs’ta bu deprem olsa biz seçimi yine yapabilecek miydik? Nerede, nasıl sandık kurulacak, oy kullanılacak, bunun güvenliği nasıl sağlanacaktı? Bu deprem seçim tarihi belirlenmeden ortaya çıkmış olsa da bu sorunlar devam edecekse millet iradesinin temsilinde bir sakatlık olmaması açısından durum değerlendirilebilir."

ÇIKIŞ YOLU OLARAK YSK İŞARET EDİLİYOR

AKP'liler çıkış yolu olarak ilk etapta kararlarına itiraz edilemeyen Yüksek Seçim Kurulu’nu işaret ediyor. 6 Şubat’ta gerçekleşen depremle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), "Bu seçim sağlıklı yapılabilir mi?" sorusunun sorulabileceği, YSK’nin vereceği olumsuz bir kararla bir ertelemenin yolunun açılabileceği konuşuluyor.

Deprem sonrası 1 milyonun üzerinde kişinin başka kentlere gittiğini, bu durumun seçmen iradesini, demokratik temsili sakatlayacağını söyleyenler YSK’nin bunu değerlendireceğini kaydediyor.

'MECLİS'TE UZLAŞMA ARAMAK ŞART' GÖRÜŞÜ DE VAR

Seçimin ertelenmesi olasılığı için YSK’yı işaret edenlerin yanı sıra seçim tarihi ile ilgili bir değişiklik planlanırsa bunun mutlaka muhalefetle istişare edilmesi gerektiğini savunanlar da var.

Bu görüşü dile getirenler "Biz şu en son açıkladığımız yerdeyiz. O da seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması. Henüz yeni bir değerlendirme olmadı. Bir değişiklik olursa Meclis'te uzlaşma aramak şart. Ama şu an gündemimizde yok" değerlendirmesinde bulunuyor.

SAĞLIKLI BİR DEĞERLENDİRME İÇİN EN AZ 10 GÜN DAHA GEÇMELİ

AKP kulislerine göre seçimlerin planlandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılması ya da zamanında 18 Haziran’da gerçekleşmesi ile 'seçimlerin ertelenmesi' için bir süreç başlatılması olmak üzere 3 konuda da değerlendirme yapmak için en az 10 günlük sürenin daha geçmesi gerekiyor.

Sağlıklı bir karar almak için deprem bölgesindeki gelişmelerin, kurumların durumunun, partinin sahadaki durumunun ölçülmesi, olası bir erteleme süreci için de hukuki yönden çalışmaların tamamlanması gerektiği kaydediliyor. Bu açıklamalar AKP'lilerin bu tartışmaya bir süre girmeyeceğini gösterse de alınacak kararlara göre önümüzdeki günlerde daha hararetli bir tartışma olabileceğinin de işaretlerini veriyor.