Öğretmenlerin Kıyafetleri Gündemde! Bakan Tekin Düzenlemenin Gerekçesini Açıkladı: 'Bizim Derdimiz İtibarlarını Korumak'

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, düzenlemenin öğretmenlerin toplumsal konumuna ve mesleki itibarına uygun şekilde giyinmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bir etkinlik öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, öğretmenlerin toplumda önder ve öğrenciler açısından rol model olarak görüldüğünü ifade etti.

TEKİN’DEN KIYAFET DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tekin, öğretmenlerin kılık kıyafet konusunda öğrencilere örnek olacak şekilde giyinmelerinin hatırlatıldığını belirterek, bunun yeni bir kıyafet zorunluluğu getirmekten ziyade mevcut mevzuat çerçevesinde yapılan bir hatırlatma olduğunu söyledi. Öğretmenlerin kamu personeli olması nedeniyle devlet memurlarının kılık kıyafet kurallarına zaten uymakla yükümlü olduğunu aktaran Tekin, sendikaların ve siyasi partilerin eleştirilerine de yanıt verdi. Genelgenin sendika ya da siyasi parti çalışanlarının kıyafetlerine yönelik herhangi bir düzenleme içermediğini vurguladı.

'ÖĞRETMENLERİMİZİN TAMAMINA YAKINI ZATEN UYGUN GİYİNİYOR'

Tekin, öğretmenlerin büyük bölümünün zaten mesleğin gerektirdiği şekilde giyindiğini belirterek, bu konuda genel anlamda bir sorun bulunmadığını söyledi. Bakan Tekin, düzenlemenin tüm öğretmenlerin davranışlarını genellemek amacı taşımadığını, bazı örneklerin öğretmenlik mesleğinin itibarına zarar vermesini önlemeye yönelik olduğunu ifade etti. Tekin, "Öğretmenlerimizin tamamına yakını zaten öğretmene yakışır şekilde giyiniyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Orada problemimiz yok" dedi.

'TEK BİR KÖTÜ ÖRNEK BİLE TÜM ÖĞRETMENLERİN EMEĞİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR'

Öğretmenlerin "itibarına zarar vermemesi için" bir tedbir aldıklarını söyleyen Yusuf Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bir tane kötü örnek, işte şurada herhangi bir ülkenin reklamını taşıyan, bayrağını taşıyan bir tişörtle sınıfa giren bir öğretmen otomatikman o çocuklara bir başka ülkenin reklamını yapmış oluyor, bir başka ülkenin tanıtımını yapmış oluyor ve çocuklarımıza kötü örnek oluyor. Bir tane örnek, bir tane öğretmen, 1,2 milyon öğretmenimizin hepsinin bir anda emeğinin önüne geçiyor. Bizim şu anda yaptığımız şey ne sendikalardaki kılık kıyafete karışıyoruz ne de başka bir şeye karışıyoruz. Biz sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir, iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bu konuda kararlıyız. Dün itibarıyla da bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık. Bizim derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak. Bu da öğretmenlerin itibarını korumaktan, öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar verecek kötü uygulamaları ortadan kaldırmaktan geçiyor. Bu tedbirimiz de onunla alakalı."

Kaynak: AA