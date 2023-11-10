Öğrencilerden 10 Kasım'da 'İzindeyiz' koreografisi

Arıcak İmam Hatip Ortaokulu ve Arıcak Ortaokulu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde bir koreografi hazırladı. Okulun bahçesinde bir araya gelen 200 öğrenci, sonsuzluk simgesi ve ‘İzindeyiz’ yazısını oluşturdu. Dron ile görüntülenen koreografi büyük beğeni topladı.

Atatürk’ün izinde olduklarını belirten öğrencilerden İşfak Aras, "Her zaman onu takip edeceğiz. Kalbimizde onun da bir yeri var. İki okul birleşerek büyük bir etkinlik yaptık. Her zamanki gibi eğlenceli geçti” dedi.

7’nci sınıf öğrencisi Beyzanur Benken ise, “Burada 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde bulunduğum için çok mutluyum. Arıcak Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu olarak birleştik” diye konuştu.

Kaynak: İHA