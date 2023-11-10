Ulu Önder Atatürk, aramızdan ayrılışının 85. yılında tüm yurtta anılıyor

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının bugün 85. yıldönümü. Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu, bedenen aramızdan ayrıldı.

Fikirleri ve mücadelesiyle yaşayan, Türk ulusuna ışık olmaya devam eden Atatürk, ölümünün 85. yılında tüm yurtta hüzünle anılacak. İlk tören, saat 09.05’te Anıtkabir’de olacak. Devlet erkânının katılacağı resmi tören, saat 09.05’te bir dakika süren siren sesi eşliğinde başlayacak. Ardından, İstiklal Marşı okunacak. Tören sonrası Anıtkabir, yurttaşların ziyaretine açılacak.

ABB, MEVLİT OKUTACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), saat 12.00’de camilerde Atatürk ve aziz şehitlerin anısına mevlit okutup lokma dağıtacak. Çankaya Belediyesi’nin anma programında da sanatçı Candan Erçetin, Anıtpark’ta Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

DOLMABAHÇE ATA’NIN SESİYLE YANKILANACAK

Atatürk’ü anma etkinlikleri İstanbul’da saat 08.50’de Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayacak. Saat 11.30’da ise Dolmabahçe Sarayı’ndaki Atatürk’ün odasına ziyaret gerçekleştirilecek.

Saat 12.15’te ise Bezmi Alem Valide Sultan Camisi’nde mevlit programı yapılacak. Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde her yaştan binlerce kişi bir araya gelerek “Ata’ya saygı zinciri” oluşturacak. Etkinlik saat 08.30’da başlayacak. Sabah 6.30’ta Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nde de Atatürk’ün sesiyle dinletiler düzenlenecek.