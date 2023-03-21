Nur cemaatinin Yeni Asya kolu, Millet İttifakı'nı destekleyecek

Nur cemaatinin Yeni Asya kolu, 14 Mayıs 2023'te düzenlenecek seçimlerde Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

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Nur cemaatinin Yeni Asya kolu, Millet İttifakı'nı destekleyecek

Nur cemaatinin Yeni Asya kolu, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Grubun aynı adlı gazetesinin genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu kararı 'tek adama karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem' hedefi nedeniyle aldıklarını belirtti:

"Yeni Asya'nın Temsilciler Toplantısında yine istişare sonucu karara bağlanan tercihi, 2018 seçiminde olduğu gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de, tek adam rejimine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen partilerin teşkil ettiği Millet İttifakı'dır."

YENİ ASYA KARŞITI GRUP: ERDOĞAN VE AKP'Yİ DESTEKLİYORUZ

Öte yandan Yeni Asya karşıtı Sözler Cemaati Meşveret Heyeti, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları bildiride AKP'yi destekleyeceklerini açıklamıştı. 

Said Nursi'nin yolundan giden tüm gruplara seslenen heyet, din adamının yaşadığı dönemde hep Demokrat Parti'yi ve Adnan Menderes'i desteklediğini hatırlatmıştı. 

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