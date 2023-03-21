AFAD'ın evrak bölümünde şüpheli yangın: Soruşturma başlatıldı

AFAD'ın Ankara’daki merkezinde evrak bölümünde şüpheli bir yangın çıktı. Savcılık, bazı evrakların zarar gördüğü yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı.

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AFAD'ın evrak bölümünde şüpheli yangın: Soruşturma başlatıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlere müdahalede yetersiz kalmakla suçlanmıştı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD’ın muhasebe/evrak bölümünde bugün saat 05:00 sıralarında bir yangın çıktı. Saat 05:11’de olay yerine ulaşan itfaiye, üç katlı binanın giriş katındaki yangını söndürdü.  Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Yangın sonucunda bazı evrakların zarar gördüğü öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara başsavcılığı, yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı. İtfaiyenin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıktığı bölümde incelemelerde bulundu.

Savcılık, polise güvenlik kamera kayıtlarına el konulması talimatı vererek, görüntülerin incelenmesini istedi. Özellikle evrak bölümünden ayrılan son kişilerin şüpheli olarak ifadesinin alınması talimatı verildi. Ayrıca olayı gören AFAD görevlileri tanık olarak dinlenecek.  Polisler ayrıca, yangının çıktığı bölümdeki evrakların ne tür belgeler olduğunu da araştırıp rapor hazırlayacak.

AFAD, 6 Şubat tarihli depremlere müdahale nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. Özellikle yangına geç müdahale edildiği, askerin yardıma geç çağrıldığı bu eleştirilerin başında bulunuyordu.

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