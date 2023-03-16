Menzil tarikatı seçim kararını verdi

Menzil tarikatına bağlı Semerkand Vakfı, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

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Menzil tarikatı seçim kararını verdi

Menzil tarikatına bağlı Semerkand Vakfı, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde destekleyecekleri ittifakı açıkladı.

Vakıf, Twitter hesabından, "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu. 

Vakıftan yapılan açıklamada, ""Güzide ülkemizin; afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Açıklamanın tamamı şöyle:

Menzil tarikatı seçim kararını verdi - Resim : 1Menzil tarikatı seçim kararını verdi - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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Menzil Cumhur İttifakı
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