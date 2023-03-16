Çakıcı - Gülseven fotoğrafına 'dolaylı' operasyon: Hakim 1140 linki bir günde 'inceledi', ilgisiz linklerin de silinmesine karar verdi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda askeri danışmanlık şirketi SADAT'ın reklamını yayınlayan TV100 ve kanalın patronu Necat Gülseven hakkındaki 1073 tweet ve 67 habere erişim engeli ve 'link silme' kararına tepki gösterdi.

Kararın 'kişilik haklarının ihlal edildiği' gerekçesiyle verildiğini vurgulayan Bildirici, engellenen içerikler arasında kendisinin 'Çakıcı'nın dostu medya patronu' başlıklı yazısının da olduğunu söyledi:

"(...) Erişim Sağlayıcıları Birliği, uygulamam için kararı daha sonra bana da gönderdi. Acaba kimin kişilik haklarını ihlal etmişim diye merakla baktım. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2023/1924 sayılı kararında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Veysi Nazlıcan adlı bir kişi başvurmuştu. Bu şaşırtıcıydı.

Çünkü TV100’ün sahibi Necat Gülseven ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın dostluğu hakkındaki yazımda Veysi Nazlıcan’ın adı iki yerde geçiyordu. Birisi Gülseven ve Çakıcı’nın yanındaki kişilerin isimleri arasında, diğeri de fotoğraf altında.

Bu kişiyle ilgili ne bir suçlama vardı ne de başkaca bir ifade! Buna rağmen Sulh Ceza Hakimi, 'Veysi Nazlıcan’ın iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerle yediği yemekte çekilen bir fotoğrafı nedeniyle kişilik haklarının ve ticari itibarının zedelendiğine' karar vermişti. Dahası bu yazı ve paylaşımlarla, 'eleştiri ve basın özgürlüğü sınırlarının aşıldığı', yazılanların 'gerçeklik/doğruluk kriterlerini karşılamadığı' belirtiliyordu."

'AYNI GÜN 1140 LİNKİN SİLİNMESİNE KARAR VERDİ'

Bildirici, bu bilgilendirmenin ardından okurlarına konuyla ilgili detayları sundu. Buna göre hakim, 13 Mart'ta yapılan başvuru için aynı gün karar vermiş.

"Hakim 1.140 linki bir günde nasıl inceledi?" diye soran Medya Ombudsmanı, şunları kaydetti:

"Sulh Ceza Hâkimi, 'talep dilekçesi ve ekindeki CD içindeki Twitter linklerine ilişkin sosyal medya paylaşımları incelenmek suretiyle' bu sonuca vardığını kararında özellikle belirtiyordu. Fakat karara baktım, 13 Mart günü başvurulmuş; hâkim de aynı gün karar vermiş. Başvuru ve karar tarihi aynı.

Nasıl yani? Dilekçe verilmiş, hâkimin de başka hiçbir işi yokmuş! Anında dilekçeyi işleme almış, 1.073 tweet ve 67 haberi yani toplam 1.140 linki tek tek açıp incelemiş! Mesaisini tamamlamadan önce kararı da yazıp bitirmiş! Bir gün içinde böyle bir hız nasıl mümkün olabilir? Anlamak çok zor."

'BAŞVURUYLA İLGİSİZ LİNKLER DE SİLİNİYOR'

Avukatın verdiği CD'nin hakimin işini epey kolaylaştırmış olabileceğini söyleyen Bildirici, "Oradaki listeyi kopyalayıp karara aktarma olanağı sağlamış olması mümkün" dedi; ardından şunları kaydetti:

"(...) Ama ben de erişiminin engellenmesi ve silinmesi kararı verilen paylaşımlardan bazılarını açıp baktım. Örneğin Ali Haydar Fırat’ın paylaşımında Veysi Nazlıcan adlı kişiden bahsedilmiyor; sadece Kılıçdaroğlu’nun TV100’deki söyleşisi sırasında Sadat reklamının yayımlanması eleştiriliyor.

Çiğdem Akdemir, Tele1, Serdar Arseven ve Fuat Uğur’un paylaşımları da öyle… Erişim engeli istemiyle başvuran Veysi Nazlıcan’dan söz edilmediği gibi Gülseven ve Çakıcı ile birlikte çekilen fotoğrafı da kullanılmamış o paylaşımlarda.

Silinmesine karar verilen bu paylaşımlar Veysi Nazlıcan’ın kişilik haklarına zarar vermiş olamaz. Hâkim de bu tweetlere tek tek açıp baksaydı bunu görürdü herhalde. Sonuçta başvuruyla ilgisiz paylaşımların silinmesine karar vermiş.

'ÇAKICI'NIN TWEETİNE ENGEL YOK'

Eğer yargıya başvuran kişi, gerçekten adının Necat Gülseven ve özellikle de Alaattin Çakıcı ile anılmasından rahatsız ise birlikte çekilmiş fotoğrafın silinmesini istemesi beklenirdi. Çünkü bütün bu yazılanların, paylaşılanların temel kaynağı o fotoğraf. Onu ilk paylaşan da, yayımlanmasını sağlayan da Alaattin Çakıcı.

Fakat Alaattin Çakıcı’nın 12 Kasım 2020 tarihli paylaşımında hâlâ duruyor o fotoğraf. Çünkü Veysi Nazlıcan’ın başvurusunda silinmesi istenilen paylaşımlar arasında Alaattin Çakıcı’nın o paylaşımına yer verilmemiş. Hakimlik kararında da Alaattin Çakıcı’nın paylaşımının linki yok!

Başkası kullandığında kişilik haklarına zarar veren fotoğraf, Alaattin Çakıcı paylaşınca bu şahsın kişilik haklarına zarar vermiyor. Enteresan bir durum."

'ASIL AMAÇ GÜLSEVEN'İN ÇAKICI İLE İLİŞKİSİ'

Bildirici, başvuran kişiyle ilgisiz olmasına rağmen erişimin engellenmesine ve silinmesine karar verilen linklerin tamamının TV100'de SADAT reklamı yayınlanması ve bu kanalın sahibi Necat Gülseven'in Alaattin Çakıcı ile dostluğu hakkında olduğunu vurgulayarak "Ama ne başvuruda ne de kararda SADAT reklamından ve Necat Gülseven’den bahsediliyor. Buna rağmen bu paylaşımlar ve yazılar listeye eklenerek, TV 100’de SADAT reklamı yayımlanması ve Necat Gülseven’in Alaattin Çakıcı ile dostluğu hakkındaki eleştiriler ortadan kaldırılmış oluyor" diye yazdı.

Medya Ombudsmanı, Gülseven'in kendisi adına hiçbir şekilde bu işleme karışmadığına, ancak dilekçe veren Nazlıcan'la iş bağları olduğuna dikkati çekti.

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