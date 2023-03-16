Muharrem İnce: Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilmeyi bilirim

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, günü geldiğinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı yarışından çekilebileceğini söyledi: "Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım."

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Muharrem İnce: Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilmeyi bilirim

Önümüzdeki seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmaya hazırlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuyla ilgili olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu.

"İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur" diyen İnce, şöyle devam etti:

"Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim."

Altaylı, siyasetçinin bu sözlerinin ardından "Benim anladığım kadarı ile CHP’den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey. Ne de olsa hepsi eski dostları. Niye olmasın" yorumunu yaptı.

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Kendi partisini kurmadan önce uzun yıllar CHP'de siyaset yapan İnce, 2018'de ana muhalefet adına Erdoğan'a karşı yarışmış; mevcut cumhurbaşkanının yeniden koltuğa oturduğu seçimde yüzde 30.6 oy oranına ulaşmıştı. 

İnce, sonrasındaysa parti yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu CHP'den ayrılmıştı. 

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