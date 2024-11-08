Narin Cinayeti Davasında İkinci Gün

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın yargılandığı davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmada zaman zaman sesler yükseldi, gergin anlar yaşandı.

İLİŞKİ İDDİALARINI REDDETTİLER

Nevzat Bahtiyar, "Amca Salim Güran bana, 'Anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi" ifadelerini kullandı. Amca ve anne ise ilişki iddialarını reddetti. Amca Salim Güran, "Benim ilişkim yok abime böyle namussuzluk yapmam. Nevzat erkek gibi söyle, bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle." dedi. Ağabey Enes Güran ise çelişkili beyanlarına ilişkin "Olayın şokundan" yanıtını verdi.

Tanık olarak dinlenen baba Arif Güran ise kendi ailesinden kimsenin kızını öldürdüğünü düşünmediğini söyledi. Hakimin, "Aile arasında biz bu cinayeti Nevzat'a yıkalım diye karar aldınız mı?" sorusuna, "Hayır Hakim Bey ben çocuğumun katili ile mi anlaşacağım?" yanıtını verdi.

İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN

Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar’ın da tanık olarak dinlenmesinin ardından ilk duruşma akşam saatlerinde sona erdi.

Narin cinayeti davasının ikinci duruşması bugün 09.00'da başlayacak.