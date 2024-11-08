Bize Neler Yedirmişler! 12 Yeni Ürün Listede; Kıyma, Köfte, Yoğurt... Hileler 'Pes' Dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaları ekim ayının başında guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden duyurmaya başladı. Ürünlerinde hile yapan firmalar, tek tek ifşa ediliyor.

Bakanlığın listesine 12 yeni ürün girdi. Son yapılan denetimlerde 'Köy tipi bidon yoğurdu' olarak satılan üründe 'bitkisel yağ ve jelatin' tespit edildi. Ayrıca birçok markanın zeytinyağı ürününde 'tohum yağlarının karıştırılması' tespit edildi. Et ürünlerinde ise 'Sakatat (taşlık)' ortaya çıktı.

İşte bakanlığın yayımladığı yeni liste: