Naci Görür'den Murat Kurum'a 'Deprem Bölgesi' Uyarısı: 'Felaketi Gelecek Nesillerimize İhraç Ederiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da yaptığı konuşmada, "2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz tam aksine güçlü alt yapısıyla güçlü konutlarıyla, güçlü sanayisiyle, turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek. 11 ilimiz Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak." dedi. Prof. Dr. Naci Görür, Kurum'a seslendi. Görür, "Eğer siz o levha sınırına gerekli özeni göstermez ve bir levha sınırına özgü planlama, inşaat tipi, tasarımı, mimarisi, yapı malzemesi, mühendislik hizmeti, mikro bölgeleme, zemin vb ayrıntılar getirmez herhangi bir yer gibi sadece yap-satcı müteahhitlerle düzenlemeye çalışırsanız, 6 Şubatta gördüğünüz felaketi gelecek nesillerimize ihraç ederiz." ifadelerini kullandı.

PROF. GÖRÜR, BAKAN KURUM'A SESLENDİ

Görür'ün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Murat Kurum 2025 yılında deprem geçiren 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak demiş. Sayın bakanımızın iyi niyetinden şüphe etmiyor, neyi kastettiğini anlıyorum ama bir yanlış anlama olasılığını önlemek için bunu yazıyorum. 6 Şubatta deprem geçiren o illerimiz levha sınırında bulunuyor. Arap, Anadolu ve Afrika Levhaları. Bu sınır daha milyonlarca sene levha sınırı olarak olarak kalacak ve deprem üretmeye devam edecektir. Eğer siz o levha sınırına gerekli özeni göstermez ve bir levha sınırına özgü planlama, inşaat tipi, tasarımı, mimarisi, yapı malzemesi, mühendislik hizmeti, mikro bölgeleme, zemin vb ayrıntılar getirmez herhangi bir yer gibi sadece yap-satçı müteahhitlerle düzenlemeye çalışırsanız, 6 Şubatta gördüğünüz felaketi gelecek nesillerimize ihraç ederiz. Sevgiyle."

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, dün Adıyaman'a giderek, merkez İndere Bölgesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları incelemiş ve burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Deprem bölgesinin ayağa kalkması hepimizin derdi. Buradaki her bir kardeşim, buradaki her bir vatandaşım depremde kaybettiğimiz şehitlerimizin bize emanetidir. İşimize böyle bakıyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz pahasına, canımız pahasına sahip çıkacağız. Onların hedeflerini, onların hayallerini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte gerçekleştireceğiz. 11 ilimizin hiçbir yerinde, hiçbir kardeşimiz kendisini asla ve asla yalnız hissetmeyecek. Çünkü burada kim yaşıyorsa Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, alevisiyle, sünnisiyle hepimiz kardeşiz. Tüm kardeşlerimizle birlikte şehirlerimizi kimseyi ayırt etmeden, kimseyi geri bırakmadan inşallah bu şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Devletimizin eli her zaman buradaki kardeşlerimizin omzunda olacak. 2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz tam aksine güçlü alt yapısıyla güçlü konutlarıyla, güçlü sanayisiyle, turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek. 11 ilimiz Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak."