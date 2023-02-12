Müzisyen Zilan Tigris depremde hayatını kaybetti

Müzisyen Zilan Tigris, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Ofis Semti'nde yıkılan 9 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybetti.

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Müzisyen Zilan Tigris depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Maraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arat Barış, farklı dillerde yaptığı müziğiyle tanınan Diyarbakırlı Ermeni sanatçı Zilan Tigris'in (Dilek Küçüker) enkaz altında hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmailpaşa 2’nci Sokak’ta yıkılan 9 katlı Sözel Apartmanı’nda gece saatlerinde müzisyen Tigris’in cansız bedeni çıkarıldı. 

Tigris'in cenazesi, bugün öğlen namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek. 

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