Mustafa Atalay, Gerçek Gündem'e konuştu: ‘Can Atalay çıkar çıkmaz Hatay’a gidecek’

GERÇEK GÜNDEM

Daha önce birçok örnek olmasına rağmen Can Atalay hala serbest bırakılmadı. Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakkında onanmış bir karar olmamasına rağmen Atalay’ın hükümlü olduğunu ileri sürdü. Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Atalay’ın tutuklu olduğunu söyledi ve mahkemeyi adres gösterdi.

Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay Gerçek Gündem’in sorusu üzerine, “Kamuoyu ne biliyorsa biz de onu biliyoruz. Avukatlar her gün “UYAP’tan (Ulusal Yargı Ağı Projesi) bakıyorlar. Hiçbir hareket yok. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmiş 20 küsur sayfalık anayasaya, daha önceki kararlara referanslarla dolu bir dilekçe var. Fikret İlkiz yönetiminde bir grup avukat tarafından hazırlandı bu dilekçe. Ama hiçbir hareket yok. Mesela Kalem aranıyor oradan da bir cevap alınamıyor. Yani bir belirsizlik var. Neden olduğunu herkes biliyordur” dedi.

Oğlu ile en son geçtiğimiz Cuma günü açık görüşte bir araya geldiklerini söyleyen Mustafa Atalay, şöyle devam etti: “Can’ı herkes tanır. Deli doludur. Ümitsizliğe fazla kapılmaz. Durumu tespit eder, ona göre hayatına devam eder. Hataylıların kendisine gösterdiği teveccüh nedeniyle bir an önce Hatay’a gidip çalışmalara başlamak istiyor. ‘Ben çıkar çıkmaz çantamı bile açmadan Hatay’a gideceğim ve görevimi yapmaya başlayacağım’ diyor.”

Mustafa Atalay diğer Gezi tutuklularının da morallerinin yüksek olduğunu söyledi: “Tayfun, Hakan Altınay ve Can aynı hücrede, Osman Kavala ayrı hücrede kalıyor. Bakırköy Cezaevi’nde de yüz kadın arkadaş kalıyor. Açık görüş sırasında Tayfun ve Hakan’ı görebiliyoruz. Onların da moralleri çok yüksek. Osman Kavala ile ise haftada bir gün görüşebiliyorlar. Onda da futbol oynuyorlar.”

Kaynak: Gerçek Gündem