İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci seçimlerden önce bu dava ile birlikte başlamıştı.

İmamoğlu, 15 Haziran perşembe günü Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 2015 yılındaki bir ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkıyor.

İHALEDE İMAMOĞLU’NUN SORUMLULUĞU BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Dava ile ilgili Gerçek Gündem’e konuşan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Hukuk temeli olmayan bir dava. Danıştay, Ekrem İmamoğlu’nun ihale sürecinde imzasının bulunmadığını tespit etti. Savcılık, Danıştay'ın bu tespitine rağmen ve soruşturma sırasında bilirkişinin bu yönde bir suçlaması olmamasına rağmen bu davayı açtı.'' dedi.

Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret iddiası asılsız olan bir davaydı. 15 Haziran’da görülecek dava ise Beylikdüzü Belediyesi döneminde yapılan bir ihaleyle ilgili olarak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla açılmış bir dava. Danıştay bununla ilgili olarak Ekrem Bey hakkındaki soruşturma iznini kaldırdı ve kaldırırken de bu ihalede herhangi bir katkısı, yönlendirmesi olmadığı için de bir sorumluluk bulunmadığı yönünde bir tespit yaptı.

Savcılık, Danıştay'ın bu tespitine rağmen ve soruşturma sırasında bilirkişinin bu yönde bir suçlaması olmamasına rağmen bu davayı açtı.

Kaldı ki süreçlerde imzası da bulunmadı. Herhangi bir talimatı ve yönlendirmesi de olmadığına ilişkin bir tespit de yapıldı. Basit bir mantıkla dahi izah edilemeyecek bir dava. Perşembe günü ilk duruşması yapılacak. Tabii henüz karar aşamasına gelmek için çok erken. Süreç devam edecek.’’

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ise, davaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu ne zaman 'değişim' dese, meydana çıksa, karşısına uydurma davalar çıkıyor. 'Ahmak' davasında olduğu gibi. Bu dava da, Danıştay kararına rağmen açılmış, siyaseti dizayn etme davasıdır. Yıllar sürecek bu davalarla, siyaset dizaynına milletimiz izin vermeyecektir."

İmamoğlu’nun imzasının olmadığı bir ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığı davada nasıl yöntem izleniyor?

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihalede Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Merkezleri'nde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesine çıktı. İhaleyi E., firması kazandı. Ancak, firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne süren ikinci firma olan B., şirketi itirazda bulundu. Ancak bu itiraz belediye yetkililerince reddedildi.

İçişleri Bakanlığı ihale süreciyle ilgili inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, inceleme sonucunda, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık; Başkan İmamoğlu ile birlikte ihalede sorumlu olduğu belirtilen isim hakkında soruşturma izni istedi. Bakanlık izin verdi, izne itiraz edilince dosya Danıştay’a taşındı. Danıştay, 20 Ekim 2020’de soruşturma izni verilmesini yerinde buldu.

İMAMOĞLU VE 7 İSİM HAKKINDA “SİYASİ YASAK”

Danıştay kararı sonrası Savcılık soruşturmasına devam etti. Savcılık, bilirkişi raporu aldı. Raporda, söz konusu firmanın ihale şartlarını taşımadığı belirtildi. Savcılık; İmamoğlu ile 7 ismin ifadesini de aldı. İmamoğlu’nun avukatı savcılığa yazılı ifade sundu. İmamoğlu’nun söz konusu ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı ve talimat veya yönlendirme yapmadığı vurgulanan ifadede, “Müvekkilim Belediye Başkanı olarak gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu, gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve gerekse 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre 'Harcama Yetkilisi' ve 'İhale Yetkilisi' olmadığı gibi üst yönetici olarak ihale iş ve işlemlerini onaylama yetkisini de haiz değildir. Müvekkile cezai sorumluluk yüklenemeyeceği açıktır” denildi.

Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu dahil 7 isim hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık; İmamoğlu ve 7 isim hakkında kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. Maddenin uygulanmasını da talep etti.

KAMU ZARARI DENİLEN FARK 250.086,50-TL

İddianamede; “Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 2015/166031 ihale kayıt numarası yapılan Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesinde, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle ve ihale alıcısı E., şirketi lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın 250.086,50-TL fazladan para ödemesine ve neticede 250.086,50-TL tutarında kamu zararına neden olan şüphelilerin üzerlerine atılı ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri anlaşılmıştır” denildi.

Ekrem İmamoğlu’na bugüne kadar hangi soruşturma ve davalar açıldı?

Vali davası: İmamoğlu hakkında dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. 2 yıl hapsi istendi, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ellerini bağladın incelemesi: İmamoğlu’na geçen yıl İstanbul’un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı gerekçesi ile inceleme açıldı.

DİAYDER davası: İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye yönelik teftişe gerekçe gösterdiği, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkındaki davada, tek tutuklu sanık olan DİAYDER Başkanı Ekrem Baran tahliye edildi. İddianamede İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının, ‘terör örgütü sempatizanlarınca ailelere dağıtıldığı’ öne sürülmüştü.

Hakaret davası: AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İmamoğlu’na dava açtı. İmamoğlu, Yazıcı’ya yönelik “O arkadaş buraya germeye gelmiş bırakın. Kötü söz sahibine aittir” ifadelerinden dolayı ifadeye çağrıldı.

Ahmak davası: İmamoğlu’nun, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Terör soruşturması: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Aralık 2021’de TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında İBB’ye yönelik suçlamalarda bulundu. Soylu, “33 bin personel alındı. 12 bin kişiye ancak bakıldı. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim” dedi. Ardından İBB’ye yönelik terör soruşturması başlatıldı.

Tablo incelemesi: İBB’nin 2020’de Londra’daki bir müzayedede satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alımı ile ilgili İçişleri ön inceleme başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem