Rekabet Kurumu açıkladı: Sahibinden ve Trendyol için tarih belli oldu!

Rekabet Kurumu, devam eden soruşturmalar kapsamında sahibinden.com ve Trendyol için sözlü savunmaların tarihini açıkladı.

Rekabet Kurumu, Trendyol hakkında yürütülen soruşturmada şirketin sözlü savunmasının 11 Temmuz’da alınacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Sahibinden ile ilgili soruşturmada savunma tarihinin 12 Temmuz olarak belirlendiği ifade edildi.