Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat kararı bozuldu: '11 dakikalık görüşme' detayı

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'le helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen Emra Kara (38) hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nce bozuldu. Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkinin giderilmesine ve telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulmasına karar verildi.

Kahramanmaraş'ta, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara da tanık olarak dinlendi. Kara, ifadesinde "Ben kaza günü İsmail ile hiç görüşmedim" dedi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Emra Kara'nın helikopterin düştüğü gün İsmail Güneş ile görüştüğü öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

11 DAKİKA 34 SANİYELİK 16 GÖRÜŞME TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarına göre, Emra Kara ile İsmail Güneş arasında helikopterin düştüğü 25 Mat 2009'da toplam 11 dakika 34 saniyelik 16 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Soruşturma sonunda Kara hakkında yalancı tanıklıktan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Emra Kara ise savunmasında iddiaları reddedip yaptığı aramalarda telefonun çalmadığı veya ses gelmediğini ileri sürdü. Emra Kara, 14 Eylül 2022'de beraat etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürerek itiraz etti. Dosyayı inceleyen 7. Ceza Dairesi, beraat kararını bozup, dosyayı Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Bozma kararının gerekçesinde, Emra Kara'ya aramaları ödemeli olarak yapıp yapmadığının ve neden aradığının açıkça sorularak ifadelerindeki çelişkinin giderilmesi gerektiği belirtildi. Görüşmeleri incelemek üzere 3 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturulması da kararlaştırıldı.

AVUKAT KEMAL YAVUZ: GÖRÜŞTÜĞÜNÜ HİÇ SÖYLEMEDİ

Bozma kararını değerlendiren avukat Kemal Yavuz, kararla detaylı teknik araştırma yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Yaptığımız harici araştırmalarda bu konuda ancak ödemeli arama halinde iz bırakabileceğini çünkü telesekreterin devreye girdiğini, o zaman telefon açılmasa da açılmış gibi HTS kayıtlarında iz bırakmasının mümkün olduğunu öğrendik. Ama ödemeli aramanın günde 3 kez yapılabiliyor. İsmail Güneş'i arayan Emra Kara'nın bu konuda, ödemeli arama yaptığıyla ilgili bir iddiası da yok.

Bir günde 16 kez arayacaksınız ve 16 kez aramaya rağmen 14 dakikaya kadar görüşme yapılmış olmasına rağmen ödemeli arama yaptığını hiç söylemedi, görüştüğünü hiç söylemedi, hala da inkar etmekte. Kendisi ya da bir başkası böyle bir görüşme yapmış olduğu anlaşılıyor, biz bunun netlik kazanmasını istiyoruz. Bu konudaki taleplerimizi bire bir Kayseri istinaf mahkemesi kabul etti, mahkeme de bu konuda yeniden bir detay araştırması yapacak."