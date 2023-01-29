İsmailağa cemaatindeki davada karar çıktı: 'Cübbeli Ahmet' kazandı

İsmailağa Cemaati'nde Saadettin Ustaosmanoğlu'nun Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik ifadeleri nedeniyle açılan hakaret davasında karar açıklandı. Saadettin Ustaosmanoğlu'na para cezası verildi.

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İsmailağa cemaatindeki davada karar çıktı: 'Cübbeli Ahmet' kazandı

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'na 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik yayınladığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Ustaosmanoğlu’na 87 günlük adli para cezası verdi.

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre aynı zamanda Kökler Derneği’nin de başkanı olan Saadettin Ustaosmanoğlu, 14 Aralık 2020 günü, derneğin Youtube hesabı üzerinden yaptığı 16 dakikalık yayında Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik şu ifadeler yer alıyordu:

“Çakal, kadınlarla, ayetleri vesile ederek aşna fişna eden tipsin sen... Rasputin, karı p….i, gerzek, ahlaksız, mayın eşeği, rezil köpek, pislik, şerefsiz, şarlatan, salak herif, medya maymunu…" 

Ünlü, videoda doğrudan ismi anılmasa da yayının kendisine yönelik olduğu iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Ustaosmanoğlu savunmasında “Bu cümleleri söylememin sebebi Ahmet Mahmut Ünlü'nün ismi ve şahsıyla ilgili değildir. Şayet öyle olsaydı şahsın toplumdaki itibarını zedelemek için kendi ismini kullanırdım. Şahsın, mukaddesat üzerinden yaptığı istismarlar geniş kitleleri rahatsız ettiğinden buna mani olmak niyetiyle üstü kapalı ifadelerde bulundum. Buradaki niyetim asla ve katiyen şahsın kendisi değil yanlış fikirleridir" dedi.

Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi Ustaosmanoğlu’nun hakaret suçu işlediğine hükmederek 87 günlük adli para cezası verdi. Kesin olarak verilen kararda yargı yolu kapalı. 

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