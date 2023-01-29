İlber Ortaylı: İstanbul'da rahat bir yaşam için 100 bin lira gerekli; aşağısında orta sınıfa girersiniz
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'da rahat bir hayat için taban kazancın 100 bin lira olması gerektiğini söyledi: "Aşağısında üst orta sınıfa değil orta sınıfa girersiniz."
Prof. Dr. İlber Ortaylı, KAFA TV'deki programında yaptığı değerlendirmede İstanbul'da hayatın hiç kolay olmadığını belirtti.
Kazancın 100 bin liranın altına düşmesi durumunda zorlanmanın başlayacağını ifade eden Ortaylı, şöyle konuştu:
"Bizim standartımızda 100 bin lira yeter. Aşağısında üst orta sınıfa değil orta sınıfa girersiniz."
Programda, Dilek Sabancı'nın "50 milyon dolarınız olursa, bir ev bir de arabanız olursanız rahat yaşarsınız" sözleri de kendisine sorulan Ortaylı ayrıca, "50 milyonu küçümseyecek kadar iş olmuş yani. İnanılmaz bir şey" değerlendirmesinde bulundu.
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