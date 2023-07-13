Milli takımlar antrenöründen milli sporcuya 'pes' dedirten sözler

Sabah gazetesinin haberine göre, Kuruel, sporcuya özel olarak mesaj da atarak, “Sen her şeyden önce bir anne, Milli sporcu ve bu toplumum kadınısın. Şimdi ben mi ayıp ediyorum? Sana yazıklar olsun diyorum ve seni ayıplıyorum. Sen zaten utanacak bir şey bulamadıysan mesele zaten tükenmiş“ yazdı.

Aktaş, bu yorumlar üzerine avukatı aracılığıyla savcılığa giderek Kuruel’den şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuruel’in “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapsini istedi.

NE OLMUŞTU?

Emine Burcu Aktaş, 2022 yılının Kasım ayında Instagram üzerinden spor yaptığı bir videosunu paylaştı. Paylaşıma Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Teknik Kurulu üyesi, aynı zamanda Milli Takımlar’da antrenörlük görevi yürüten Ersin Kuruel yorum yaptı.

Kuruel, “Sporumuzu ne utanmaz iffetsiz hale soktunuz be arkadaş. Ananız babanız aileniz yok mu? Sizin hiç mi utanmanız arlanmanız yok? Hiç mi iffet duygunuz yok be arkadaş? Bu şimdi spor mu? Allah sizi ıslah etsin. Görüşünüz, inancınız ideolojiniz ne olursa olsun, bu topluma büyük bir saygısızlıktır” yazarak Aktaş’a hakaret etti.