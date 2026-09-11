Meteoroloji Uyardı! İstanbul’da Pazar Akşamı Yağış Başlıyor: Orhan Şen’den Kritik Çağrı

Meteoroloji’den alınan son verilere göre hafta sonu yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. İstanbul’da ise pazar akşamı başlayacak sağanak yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen’den İstanbullulara “Pazar akşama kalmayın, eve dönün” uyarısı geldi.

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Meteoroloji Uyardı! İstanbul’da Pazar Akşamı Yağış Başlıyor: Orhan Şen’den Kritik Çağrı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde yükselmeye devam edeceği öngörülürken, rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. MGM, AKOM ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre hafta sonu genelinde güneşli hava etkili olacak. Ancak pazar akşamından itibaren özellikle İstanbul’da yağışlı sistem devreye girecek.

Meteoroloji Uyardı! İstanbul’da Pazar Akşamı Yağış Başlıyor: Orhan Şen’den Kritik Çağrı - Resim : 1

ORHAN ŞEN’DEN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul’da pazar günü akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Şen, İstanbul’da hafta sonu sıcaklığının 30 derece civarında seyredeceğini belirterek pazar akşamı yağış başlayacağına dikkat çekti. Yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceğini ifade eden Şen, sıcaklıkların gelecek hafta başında 4-5 derece düşeceğini bildirdi. Şen ayrıca, "Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki hafta Marmara ve Karadeniz Bölgeleri dışında kalan Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam edecek" dedi.

Meteoroloji Uyardı! İstanbul’da Pazar Akşamı Yağış Başlıyor: Orhan Şen’den Kritik Çağrı - Resim : 2

İSTANBUL’DA PAZARTESİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM verilerine göre İstanbul’da pazartesi günü metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kentte sıcaklıkların en yüksek 26, en düşük 19 derece civarında olması öngörülüyor. Meteorolojik tahminlerde İstanbul’un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışla birlikte Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceği tahmin ediliyor.

MARMARA’DA SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI

Yetkililer, pazar akşamından itibaren Marmara’da etkili olması beklenen sağanak ve rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar ve trafikte yaşanabilecek yoğunluğa karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Önümüzdeki hafta Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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