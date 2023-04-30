Mansur Yavaş: Her yıl Eylül'de yapılan Teknofest neden seçim öncesine çekildi?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tv100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olarak merak edilenleri yanıtladı. Siyaset gündemine yönelik tartışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Yavaş, Baykar Teknoloji şirketinin kurucuları Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan ve Erdoğan ailesinin damadı konumunda bulunan Selçuk Bayraktar'ın Teknofest açılışında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi ve kendilerini 'siyaset üstü' ilan etmesi kamuoyunda çok tartışılmıştı.

Ekonomik verilerin günden güne kötüye gitmesi, AKP'nin seçim çalışmalarında yalnızca Milli Savunma Sanayi kapsamlı bir propaganda yürütmesine neden olurken, bu çalışmaların merkezine ise Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar Teknoloji yerleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun ABD Merkezli ve kurucularının Türk olduğu Sierra Nevada Corporation ile Uzay Çalışmaları Merkezi kuracağına yönelik vaadine yanıt veren Bayraktar ailesi, meselenin siyasallaştırılmaması gerektiğini söylemesine karşın, bugüne kadar kendi projelerini 'seçim çalışmalarının merkezine' yerleştiren Erdoğan'a yönelik hiçbir açıklamada bulunmadı.

"HER YIL EYLÜL AYINDA YAPILAN FESTİVAL SEÇİM ÖNCESİNE KONULDU"

Bu yıl öncekilerden farklı olarak 27 Nisan ve 1 Mayıs arasında düzenlenen festivalin seçim öncesi bir miting gibi değerlendirildiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akrabalık olayına da göndermede bulundu.

Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar'ın vakfının düzenlediği TEKNOFEST için bu yıl 7,6 milyon TL harcandı.

Etkinliğin önceki yıllarda eylül ayında düzenlendiğine dikkat çeken Mansur Yavaş programda şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST niye şimdi yapılıyor? Belli ki seçimi etkilemesi için. Arada akrabalık da var. Buna rağmen hiç kimse bunu siyasete alet ediyorsunuz, demedi.”