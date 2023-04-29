Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda Şener Şen’in yeğenine gözaltı

Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden birinin usta sanatçı Şener Şen'in yeğeni Aslı Efeoğlu olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda Şener Şen’in yeğenine gözaltı

Habertürk’te yer alan habere göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten sonra güncel bir yapılanma sürecine girildiği tespit edildi.

Cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki örgüt üyelerine iletildiğini belirleyen ekipler, dışardaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN YEĞENİ DE GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyon kapmasında gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Efeoğlu da bulunuyor. Efeoğlu, 2018 yılında Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Efeoğlu daha sonra tahliye olmuştu.

2018 YILINDA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Adnan Oktar ve suç örgütü üyelerine 11 Temmuz 2018'de operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda 176 kişi gözaltına alınmıştı.

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