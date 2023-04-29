Tepki yağdı: Gökçek'in eski danışmanı Onur Erim'den Meral Akşener'e skandal sözler

İYİ Parti, A Haber yayınına yorumcu olarak katılan siyaset bilimci Onur Erim'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme karanının değerlendirildiği yayında sunucu Merve Türkay, "Diyor ki Meral Hanım, 'Benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi vallahi de billahi de' dedi. Seçmeni ikna edici bir açıklama mı sizce" sorusunu yöneltti.

Onur Erim ise "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir, bilemem" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Saltuk Buğra Kavuncu, "Biz milletimizle tarih yazacağız; seni, senin zihniyetindekileri, o çirkin sözlerinizi, hakaretlerinizi de tarihe gömeceğiz!" dedi.

Coşkun Yıldırım'ın açıklamasının ardından İYİ Partililer, A Haber binası önünde toplandı ve Onur Erim'in sözlerini protesto etti.

A Haber önünde basın açıklaması yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, "Büyük bir terbiyesizliğin karşısında duruyoruz. Haramzadelerin iktidarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yalan üretmek haricinde hiçbir işe yaramayan bu kurumun çatısı altında yaşanan bir ahlaksızlığı ifşa ediyoruz" dedi.

"Ne yazık ki ülkemizde uzun zamandır ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışan bir güruh bugün hedefini Genel Başkanımız Meral Akşener'e almaya çalıştı" diyen Yıldırım, "Sokaklarda adamım diye gezerek onurunu pazarlayan bir korkağın, yani Onur Erim'in kendini piyasaya sürmek için çıktığı A Haber kullandığı pis ve aşağılık dil ne bizim açımızdan ne de aziz milletimizin değerleri açısından kabul edilmez bir dildir. Necip Fazıl'ın ifadesiyle biz bunlara çukur diyoruz. Alçak bile değil bunlar ancak çukur. Çünkü alçakta bir seviye vardır, burada seviye diye bir kavram yoktur" ifadelerini kullandı.

Hukuki yollara başvuracaklarını dile getiren Yıldırım, "A Haber özür dilemediği takdirde, ki bu saatten sonra dilese bile, bu saate kadar bize bir özür haberi gelmedi, yarın hukuki işlemleri başlatıyoruz" diye konuştu.

ERİM'DEN AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin büyümesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Erim, şunları söyledi:

Bugün @ahaber de bana sorulan @meral_aksener in kendi demeci “benim elim bu güne kadar teröristin eline değmedi, vallahide billahide” Benim cevabım “eli değmemesi mühim değil, BAŞKA BİR ŞEKİLDE DEĞMİŞTİR” sözümü Çarpıtarak, algı oluşturmaya çalışmak, su olmayan bardakta fırtına koparmaya çalışmaya benziyor. Benim vermek istediğim mesaj Hdp’li destekli 6'lı masanın PKK’ya karşı yüksek tondan tepki göstermemesiyle alakalıdır. Öncelikle, hiç bir hanımefendiye böyle bir ithamım olmaz, olamaz, bu bana yakışmaz. böyle bir söz yanlışlıkla ağzımdan kaçsa bile çıkar özür dilemesini bilirdim. Ama olmayan bir sözüm üzerinden, Yine linç kampanyası başlattığınıza göre yine bir problem var! (Uzun açıklama yarın sabah 11:00 de inşaAllah)

MELİH GÖKÇEK'İN DANIŞMANI

2009 yılında yerel seçimler öncesinde, Melih Gökçek' in Seçim Danışmanı olarak ABD'den Türkiye'ye dönüş yapan R.Onur ERİM, yıllar boyunca Gökçek'in başdanışmanlık görevini sürdürdü.

Editör notu: Erim'in açıklamasındaki yazım yanlışlarına müdahale edilmemiş, açıklama olduğu gibi aktarılmıştır.