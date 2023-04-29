Eski bakan seçimde yapılabilecek hileyi belgesiyle açıkladı

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken, ‘hayali seçmen’ iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Seçmen listelerinin açıklanmasının ardından birçok yurttaş binalarında yabancı uyruklu tanımadığı kişilerin yaşadığını fark etti. Yurttaşlar sosyal medyadan bu duruma tepki gösterdi.

Son olarak eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Ataköy’de bir binada oturmadıkları halde, başkalarına ait evlerde gösterilen seçmenler olduğu bilgisini paylaştı.

Söz konusu dairenin sahibi Münevver Güner, Bodrum’da ikamet ettiğini, birkaç sene önce dairesinde birilerinin oturuyor göründüğünü fark ettiklerini fakat kişileri sildiremediklerini iddia etti. Güner, “Geçen senelerde apartman görevlimiz bizim evimize başkası adına trafik cezaları geldiğini söyledi. İlkten inanmadım fakat muhtara gittiğimizde durumun doğru olduğunu söyledi. Bakırköy Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğimizde oradaki görevli çok ilgisiz davranarak ‘O kişileri dairenizden sildirseniz ne olacak yine oraya o kişiler kaydolacak. Sistem bu şekilde işliyor’ dedi. Daha sonra da dilekçe yazıldı ve o kişilerin silindiğini zannediyorduk” dedi.

ESKİ BAKANDAN UYARI

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre, Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, bu tarz hayali seçmenlerin sayısının çok fazla olduğunu ileri sürdü. Bahattin Yücel “Normalde siyasal iktidarın bu konudaki görevi gerekli birimleri çalıştırmak ve seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Tarafsız ve adil seçimin gerçekleşeceği güvenini vermesi gerekir. Burada ciddi bir lakayıtlık var. Kayıt olmalarına göz yumularak sahte oy kullanmalarının önü açılmış oluyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Küçükçekmece'de yaşayan bir aile de evlerine gelen seçmen kâğıdında oturdukları dairede yabancı uyruklu 3 kişinin olduğunu öğrendi. Yurttaş duruma tepki göstererek “YSK’nin aldığı karar doğrultusunda oy kullanabilecekler” iddiasında bulundu.

CHP yönetimi ise bu konularda vatandaşların hassas davranması gerektiğinin altını çizdi. CHP'liler "Bu gibi durumla karşılaşan vatandaşlarımız vakit kaybetmeden CHP ilçe örgütlerine gelerek durumu bildirmeliler.

Bu onların vatandaşlık görevidir. Biz de gerekli mercilerle temasa geçerek bu yanlışı düzelttireceğiz" açıklamasını yaptı.