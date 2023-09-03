Maçka Parkı'nda Nazi bayrağıyla poz verdiler!

İstanbul Maçka Parkı’nda Nazi bayrağı açılarak poz verilmesi gündem oldu.

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Maçka Parkı'nda Nazi bayrağıyla poz verdiler!

Bir sosyal medya kullanıcısı 30 Ağustos’ta İstanbul Maçka Parkı’nda Nazi bayrağını tuttukları bir fotoğrafla paylaşım yaptı.

“Öyle korktuğumuz falan yok! 30 Ağustos günü Maçka Parkı’nda herkesin gözünün önünde açtık bayrağımızı gel durdurabilirsen durdur ;)” notuyla paylaşılan fotoğrafta, maske takıp Nazi bayrağı tutan genç yaşlarda dört kişi görülüyor.

Fotoğraf bir süre sonra silinse de fotoğrafı paylaşan kullanıcı, kendisine silmesinin söylenmesi üzerine fotoğrafı sildiğini belirterek, “Ben antisemitizmi yaymaktan gocunmam” ifadelerini kullandı.

Maçka Parkı'nda Nazi bayrağıyla poz verdiler! - Resim : 1

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