Bütçeden yapılan transfer yetmedi: SGK'de açık rekor kırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bu yılın ilk yarısındaki gelir ve giderleri belli oldu. SGK’nin Ocak-Haziran 2023 dönemindeki toplam gelirinin, devlet katkıları ile birlikte 935 milyar 491 milyon 804 bin TL olduğu bildirildi. Kurumun bu yılın ilk yarısındaki giderinin ise 945 milyar 135 milyon 636 bin TL olduğu belirtildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; kurumun 2023’ün ilk yarısındaki toplam açığı 10 milyar TL’ye dayandı.

Verilere göre, 2023’ün ilk yarısında SGK’nin geliri kayıtlara, 935 milyar 491 milyon 804 bin TL olarak geçti. Gelirin 141 milyar 375 milyon bin TL’si devlet katkılarından oluştu.

Kurumun 2023’ün ilk yarısındaki toplam gideri ise 945 milyar 135 milyon 636 bin TL olarak gerçekleşti. AK Parti döneminde gelir gider dengesi giderek bozulan SGK’nin altı aylık toplam açığı ise 9 milyar 643 milyon 831 bin TL olarak hesaplandı.

SGK YILLARDIR AÇIK VERİYOR

2006 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumlarıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır "SSK'yı Kılıçdaroğlu batırdı" söylemlerinde bulunuyor. Dayanağı bulunmayan bu söylemlere karşı, AKP'nin iktidarda olduğu yıllar boyunca SGK'nin zarar ettiği biliniyor.

2021 yılında dönemin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, SGK'nin giderek büyüyen açıklarını ortaya koyan rakamları paylaşarak, şunları söylemişti:

"Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu 1992-1999 dönemi yani 7 yıllık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “toplam açığı 4,6 milyar lira” olmuş, Sayın Erdoğan döneminde ise açıklar her geçen yıl artmış ve 2020 yılında rekor kırarak 69 Milyar 469 milyonTL. olmuştur. Sayın Erdoğan’ın başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu ,19 yılda ise SGK’nın toplam açığı ise 449 milyar lira olmuştur. Yani SGK, Sayın Erdoğan döneminde, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu döneminden tam 94 kat daha fazla açık vermiş. Yılları toplam olarak kıyaslamak doğru olmayabilir diyelim.

Bu halde Sayın Erdoğan’ın ilk 7 yılına baktığımızda, (2003-2009 yılları) verdiği açık 146 milyar lira. Yani Sayın Kılıçdaroğlu döneminden 31 kat daha fazla açık verilmiş. Sayın Erdoğan’ın son 7 yılına baktığımızda (2014-2020 yılları) verdiği açık ise toplam 204 milyar lira. Yani Sayın Erdoğan döneminde, Sayın Kılıçdaroğlu döneminden tam 44 kat daha fazla açık verilmiştir."