Yazışmalar ortaya çıktı: "TÜGVA, bazı kişiler için MİT ve Emniyet'ten bilgi alıyor; takip ettiriyor"

Eski Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticisi Ramazan Aydoğdu'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Aydoğdu, Bilal Erdoğan'ın da yönetimde olduğu TÜGVA’nın MİT ve Emniyet ile ilişkisi olduğunu, bu yolla bazı isimlerin takip ettirilip bilgilerine ulaşıldığını öne sürdü.

Uzun bir süre TÜGVA’da üst düzey yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu, TÜGVA’nın “Ordu, emniyet, yargı ve devletin birçok birimine kadro yerleştirdiğine” dair belgeleri sızdırdığı iddiasıyla yargılandı ve 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra 11 Mayıs 2022’de tahliye edilen Aydoğdu’nun 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaptığı yazılı savunma ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TÜGVA yöneticilerinin bazı sosyal medya kullanıcılarının konum ve adres bilgilerini de devletin kaynaklarını kullanarak elde ettiğine dair delilleri mahkemeye sundu. Aydoğdu savunmasında, dönemin TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer’in TÜGVA yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda yaptığı bilgilendirmeye yer verdi.

Aydoğdu’nun sunduğu görüntüde Okan Özer’in TÜGVA yöneticilerine yolladığı bilgi notunda, “Ramazan’ı (Aydoğdu) uzun zamandır istihbarata takip ettiriyoruz. İstihbarat ve İstanbul Emniyet’i ve Terörle Mücadele bazı bilgilere ulaşınca bize haber verdiler. Bazı belgeler var onda” dediği görüldü.

Aydoğdu, TÜGVA’nın MİT ve Emniyet ile kurduğu ilişkiyi şöyle anlattı: “Dönemin TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, şahsımla alakalı istihbarat ve emniyet birimlerinin araştırma yaptığını, bu işin örgütlü iş olduğunu, benim güven kazanıp vakfa sızdığımı Türkiye geneli gruplara yaymıştır. Yazının devamında hakkımda FETÖ şüphesi olduğunu beyan etmektedir. Oysaki ben 15 Temmuz gecesi TÜGVA teşkilatlarını sahaya sürmekle meşhur olmuş ve o gece kolundan mermi yemiş birisiyim. Hakkımda böyle bir soruşturma da yoktur. Okan Özer, emniyet ekiplerinin kendilerini süreçten haberdar ettiklerini söylemektedir.”



Mahkemeye sunulan yazışma

KONUM BİLGİLERİNE ERİŞTİ

Aydoğdu, savunmasında dikkat çeken bir e-postaya da yer verdi. Mahkeme kayıtlarına giren maile göre, TÜGVA bazı sosyal medya kullanıcılarının adres ve konum bilgilerine erişti. Aydoğdu e-postayı şöyle anlattı: “TÜGVA Genel Merkez Bölge Sorumlusu Muhammet Orhan kendileri aleyhine tweet atan ve Erzurum’da ikamet eden bir kişinin konum ve adres bilgilerini nasıl elde ettiklerini gösteren maildir. Bu mail dahi adı geçenlerin kendilerini devletin sahibi gördüklerini net şekilde göstermektedir.”

Söz konusu e-postada, dönemin TÜGVA yöneticilerinden Muhammet Orhan’ın sosyal medyada yapılan bir paylaşıma dair araştırma yaptığı belirtiliyor. Sosyal medya paylaşımının iktidara yakınlığıyla bilinen Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) Erzurum İl Başkanı Eren Akın’ın tarafından yapıldığı tespit ediliyor ve Akın’ın kişisel verilerine eriştiği görülüyor. E-posta, MTTB Erzurum İl Başkanı Akın’ın “IP adresi, iş adresi, telefon numarası, kullandığı bilgisayar ve cep telefonu bilgileri” yer alıyor.

MAHKEMEYE SUNULAN YAZIŞMA

Ardından Akın’a dair şu bilgilere de e-postada yer veriliyor: “Eren Akın MTTB Erzurum İl Başkanı’dır. Birkaç yıl evvel Yakutiye AKP Gençlik Kolları Başkanlığı da yapmış. Ekibinde Ö.F.A., U.A., F.N. de varmış.. Bu ekip şimdi hem TÜGVA hem de Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na oynayacaklarmış. U.A. büyükşehirde çalışıyor. Ö.F.A., Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkan Danışmanı. F.N. Sabah gazetesi temsilcisi.”

MERMİ İLE TEHDİT EDİLMİŞTİ

Ramazan Aydoğdu kısa bir süre önce de ayakkabısının içine bırakılan “mermi” ile tehdit edilmişti. Aydoğdu verdiği ifadede, “İkamet ettiğim dairemin önündeki ayakkabılıkta ayakkabımın içine mermi bırakılarak şahsım ve ailem tehdit edilmektedir. Benim ve ailemin hayatına kast amacı taşıyan ve bizi tehdit eden kişilerden şikâyetçiyim. Daha önceden vuku bulan ve basına yansıyan Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile aynı akıbeti yaşamak istemiyorum” demişti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl gazeteci Metin Cihan, TÜGVA'nın yargıdan, emniyete, orduya kadar devletin birçok birimindeki kadrolaşmada payı olduğunu iddia eden listeleri Twitter hesabından paylaşmıştı. Söz konusu torpil listelerinde, kişilerin ayrıntılı bilgileri ile TÜGVA referansı ve referans olan kişilerin iletişim bilgileri de yer alıyordu.

İddialar arasında usulsüz bina tahsisleri yapıldığı ve kamu kaynaklarının vakfa aktarıldığı bilgileri de yer alıyordu.

Sızdırılan belgelerdeki iddialar Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), TÜGVA, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Ensar Vakfı, Önder İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER), İlim Yayma Cemiyeti (İYC) gibi vakıf ve derneklere kadar uzanıyordu.

Dernek ve vakıfların çoğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarındaki isimler tarafından kurulmuştu. TÜGVA belgeler için ilk olarak yalanlayarak kurmaca olduğunu söylemiş ardından da “sızdırılmış” demişti.

Metin Cihan belgeleri TÜGVA’da çalışan bir kişinin kendisine ulaştırdığını söylemişti. Cihan'a belgeleri vermekten yargılanan Eski Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticisi Ramazan Aydoğdu, açılan dava sonucu 2 yıl 1 ay hapis cezası almış ve yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra 11 Mayıs 2022’de tahliye edilmişti.