Ali Mahir Başarır'ın kızlarını hedef almıştı: CHP'den Gökçek'e tepki geldi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in CHP'li Ali Mahir Başarır'ın kızlarını hedef almasına CHP'den tepki geldi.

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Ali Mahir Başarır'ın kızlarını hedef almıştı: CHP'den Gökçek'e tepki geldi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın kızlarını hedef almış ve "Çocuklarının LGBT'li olmasını ister misin?" demişti. Gökçek'e CHP'den tepki geldi.

Twitter hesabından CHP'li Başarır'ın bir videosunu paylaşan Gökçek, "Ali Mahir Başarır… Pırıl pırıl evlatların var. Eminimki gözün gibi koruyorsun. Rabbim imanlı bir ömür versin. Soru şu... Kıvırmadan erkekçe cevap ver... Kızlarının LGBT'yle büyümesini ister misin? Çocukların LGBT'li olmasını ister misin? Kaçma cevap ver." yazmıştı.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ

Başarır'ın kızlarını hedef alan Gökçek'e CHP'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlaki ve vicdani erozyona uğramış, dengesini yitirmiş, eski bir belediye başkanının hiçbir sözünün milletimiz nezdinde bir kıymeti yoktur. Fakat bu kendini bilmez, Grup Başkanvekilimizin iki küçük kızına dil uzatacak kadar alçaldıysa, buna ne biz sessiz kalabiliriz, ne de milletimiz böyle bir hadsizliği içine sindirebilir. Bu, Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır’ın ve ailesinin kişilik haklarına saldırıdır ve suçtur. Sosyal medya trollüğüyle kendine yer bulmaya çalışan bu kişinin, gerek milletimiz nezdinde gerekse yargı karşısında hesap vermesi sağlanmalıdır. Bu konuda Grup Başkanvekilimiz gerekli yasal süreci başlatacaktır. Biz de AK Parti’nin, üyesi olan bu kişiye gerekli tepkiyi göstermesini, parti içi disiplin sürecini başlatmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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