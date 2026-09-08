Milyonlarca Öğrencinin Beklediği Gün Geldi: KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

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Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı. Bakan Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde, 2026-27 yılı eğitim öğretim dönemi bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN BAK ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE BAŞARI DİLEDİ

Yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak tüm gençlere başarı dileyen Bak, "Uzun ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından üniversiteye yerleşen gençlerimizi gönülden kutluyor, her birine başarılarla dolu bir yükseköğrenim hayatı temenni ediyorum. GSB olarak üniversiteye ilk adımını atan ya da öğrenimini sürdüren bütün gençlerimizi, nitelikli hizmet anlayışımız ve güçlü yurt altyapımızla karşılamaya hazırız" diye konuştu.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR'

Bak, 81 ilde yeni dönem için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek "Yurtlarımızda gençlerimize; kendilerini güvende hissedecekleri, derslerine huzur içinde yoğunlaşacakları ve üniversite yıllarını çok yönlü biçimde değerlendirecekleri bir yaşam düzeni sunuyoruz. Geçmişte öğrencilerimiz barınmadan beslenmeye, sosyal ve sportif faaliyetlerden burs ve kredi imkanlarına kadar pek çok temel ihtiyacını oldukça sınırlı şartlar altında karşılamak zorundaydı. Bugün ise gençlerimizin eğitim yolculuğunda onları yalnız bırakmayan, ihtiyaçlarını bütüncül bir anlayışla karşılayan güçlü bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.Yerleştirme sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eden Bak, "Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran yüzde 87’ydi" dedi.

'YURT HİZMETİNİ BARINMADAN İBARET GÖRMÜYORUZ'

GSB yurtlarında sunulan hizmeti yalnızca barınmadan ibaret görmediklerini dile getiren Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimize 3-4 kişilik, ahşap mobilyalarla donatılmış odalarda düzenli, rahat ve güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Çalışma salonları, spor alanları, yemekhaneler, kantinler ve kafeteryalarla günlük hayatın ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılıyoruz. Gençlerimizin huzuru için güvenlik hizmetlerimizi, 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca gençlerimizin yurtlarımızda hijyen standartlarının titizlikle gözetildiği sağlıklı ortamlarda barınmasını sağlıyoruz. Yemekhanelerimizde sunulan öğünler, gençlerimizin dengeli ve sağlıklı beslenmeleri gözetilerek uzman diyetisyenlerimizin kontrolünde hazırlanıyor. Yurtlarımızda görev yapan psikososyal destek ekiplerimizle gençlerimizin iyi oluş hallerini destekliyor, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında oluyoruz. Ücretsiz ve hızlı internet bağlantısı ile dijital hizmetlerimizi öğrencilerimizin kullanımına sunuyor, akademik çalışmalarını kolaylaştırıyoruz. Kurslar, atölyeler, kamplar, geziler, spor faaliyetleri, kültür ve sanat programlarıyla gençlerimize yeni ilgi alanları edinme ve yeteneklerini geliştirme imkanı sağlıyoruz. Engelli öğrencilerimizin yurt hizmetlerinden eşit ve güçlü şekilde yararlanabilmesi de temel hassasiyetlerimizden biridir. Bu çerçevede yeni yapılarımızı erişilebilirlik ilkelerine göre inşa ediyor, mevcut yurtlarımızda ise erişilebilirlik noktasında ihtiyaç duyulan gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz."

'YÜZDE 439 ORANINDA ARTIŞ SAĞLADIK'

Yerleştirme öncesi 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanlarının değerlendirildiğine dikkati çeken Bak, "Yerleştirme işlemlerini güvenilir veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz. İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz. Bütün işlemleri adalet, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde tamamladık" diye konuştu.Bak, Gençlere en iyi hizmeti sunmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çeyrek asra yakın süredir canla başla çalıştıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Yurt hizmetlerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı atılım da bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta, 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet verilirken bugün 81 il, 271 İlçe ve KKTC’de 867 yurtta, 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2002'den bu yana toplam yatak kapasitemizde yüzde 439 oranında artış sağladık. Üniversite öğrencilerimize sunduğumuz destek, elbette yurt hizmetleriyle sınırlı değil. Halihazırda 1 milyon 518 bin 166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 2025 yılında öğrencilerimize 51 milyar 435 milyon 708 bin lira öğrenim kredisi ve burs desteği sağladık."

BAKAN BAK RAKAMLARI AÇIKLADI

Bak, yurt kapasitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak "Açılacak yeni yurtlarla beraber yapımı devam eden, ihale ve proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımımız bulunuyor. Bu yatırımlar tamamlandığında mevcut kapasitemiz çok daha ileri bir noktaya ulaşacak. Üniversitelerimizin büyümesini, şehirlerimizdeki öğrenci hareketliliğini ve barınma eğilimlerindeki değişimi düzenli takip ediyoruz" dedi.GSB Yurtları'nın, Seyahatsever programıyla yaz aylarında tüm gençlere ücretsiz konaklama imkanı sağladığını, afetler ve olağanüstü durumlarda da halkın kullanımına sunulduğunu hatırlatan Bak, başvuru takvimine ilişkin şu bilgiyi de paylaştı:

"Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim programlarına kabul edilen ve lisansüstü eğitim görecek öğrencilerimizin başvurularını ilerleyen tarihlerde alacağız. Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yükseköğretim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız."

Kaynak: AA