Kulis: Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na katılım konusunda ikiye bölündü

Milli Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan’ın Genel Başkanlığını yürüttüğü Yeniden Refah Partisi kritik bir eşikte.

Kurulduğu günden bu yana iktidarın başta ekonomi olmak üzere birçok politikasını eleştiren partinin kapısını AKP çaldı. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ittifaka katılım teklifini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a iletti.

İTTİFAKA KATILIM KONUSUNDA PARTİ İKİYE AYRILDI

Yeniden Refah lideri Erbakan bu ittifak teklifini partinin en üst organları Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve partinin il başkanlarıyla kapalı toplantılar yaparak görüştü.

Edinilen bilgiye göre partinin mutfağı Cumhur İttifakı’na katılım konusunda yüzde 50 yüzde 50 olmak üzere iki farklı görüşte yer aldı. Bu zamana kadar AKP'nin politikalarının eleştirildiği, ittifaka girmenin “sorumluluk” ve “hatalarda ortak olmayı" yaratacağını savunanlara karşılık “şartlarımızı kabul ederlerse kazanımlarımız hayata geçer” görüşleri paylaşıldı.

İTTİFAKA KATILIMDA ‘OLUMLU’ KARAR AĞIR BASIYOR

İttifak için partide destek verenlerle karşı çıkanlar arasındaki görüş alışverişinin ardından son söz için gözler Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan’a çevrildi. Tüm görüşleri not eden Erbakan, nihai kararı iki gün içerisinde kamuoyuna duyuracak. Parti kaynaklarına göre Erbakan’ın Cumhur İttifakı’na katılmada eğilimi ‘evet’ten yana.

BAKAN'IN AÇIKLAMASI NASIL YANKILANDI?

Cumhur İttifakı’nın teklifinin ardından Yeniden Refah’ın 30 maddelik teklifi de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ekonomiden tarıma, dış politikadan sanayiye farklı taleplerin olduğu koşullardan en dikkat çekeni ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un değiştirilmesiydi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın sosyal medya hesabından yaptığı, “6284 sayılı kanunun varlığının tartışılmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” ifadelerini kullandığı paylaşımın ardından gözler bu teklifi dile getiren Yeniden Refah Partisi’ne çevrildi.

Parti kaynaklarına göre “kökten” bir iptal yerine söz konusu kanunun “aile yaşamı” çerçevesinde düzenlenmesi gerekiyor. Bakan Yanık’ın sosyal medya paylaşımına rağmen AKP'nin bu konuda adım atacağı görüşü de partide hâkim.