Kübra Par: Akşener'in sözleriyle ilgili İYİ Partili üst düzey bir yetkiliyle konuştum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14-28 Mayıs'taki sandık yenilgisi nedeniyle yaklaşık üç ay sonra destekçilerinden özür dilemesi ve tüm partilere yerel seçimlere ayrı girme çağrısında bulunması gündemdeki yerini koruyor.

Akşener'in konuşmasındaki en önemli noktalardan biri, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde isimlerini kameralar karşısında da anarak aday göstermek istediği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili sözleriydi: "Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilse."

İYİ Parti liderinin sözleri tartışılmaya devam ederken TV100 yazarı Kübra Par dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin "Biz bu iki büyükşehir belediye başkanına cumhurbaşkanlığı önerdik. Ancak biz bu teklifi her götürdüğümüzde aldığımız cevap 'Biz CHP'nin belediye başkanlarıyız ve genel başkanımız ne derse o olur' idi. Bunun için Ekrem Bey ve Mansur Bey artık CHP'nin belediye başkanlarıdır" şeklindeki ifadesini hatırlatan Par, şöyle devam etti:

"Yani Parti içinde de İmamoğlu ve Yavaş'a karşı mesafeli duranlar var. Ama bu mesafe kesin bir reddediş de değil.

Dün konuştuğum İYİ Partili üst düzey bir yetkili 'Meral Hanım İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkarmayı ciddi şekilde değerlendiriyor' dedi ve ekledi:

'Bizi CHP'nin uydu partisi olarak konumlamak istediler. Bizim bu cendereden kurtulmamız lazım. CHP'nin kongresi olacak, İmamoğlu ne yapacak hepsi su götürür, bekleyip görmek lazım. 2019 yerel seçimlerinden sonra İYİ Parti ne aldı? İBB'de İYİ Parti'nin iki genel müdürlüğü var, Ağaç AŞ. Diğeri de Güvenlik AŞ… Başka hiçbir genel müdürlük yok.'

Bütün bu konuşmalardan benim çıkarımım şu…

Eğer ki CHP, İYİ Parti'ye 'İstanbul'u ben alıyorum, Ankara'yı sana bırakıyorum' ya da 'Antalya ve Mersin'i ben alıyorum Adana'yı sana bırakıyorum' gibi cazip bir teklifle giderse işin rengi değişir.

Aksi halde Akşener ülke geneli oylarını artırma ve üçüncü yol açma hedefiyle CHP’den ayrı bir yol seçebilir."

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