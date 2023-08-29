Ahlat Köşkü’ne komşu evler rekor fiyattan satılıyor

Cumhurbaşkanlığı'nın kışlık sarayı olarak bilinen Ahlat Köşkü’ne komşu olan ev ve arsaların fiyatları 40-70 milyon liraya kadar çıkıyor.

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Ahlat Köşkü’ne komşu evler rekor fiyattan satılıyor

Sözcü’de yer alan habere göre, arazisini emlak siteleri aracılığı ile “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve yeni yapılan bakan konuk evlerine komşu 120 m2 müstakil ev ile 2027 m2 meyve bahçeli arsa. Göl manzaralı ve villa imarlı…” notu ile satışa çıkaran Mehmet Yahya Danışman, Türkiye'nin her tarafından yoğun talep aldığını söyledi.

Satışa çıkardığı arazinin toplam 2 bin 27 metrekare ve imarlı olduğunu belirten Danışman, hali hazırda 120 metre karelik bir evin de olduğu mülk için “Geçen hafta bir alıcı 30 milyon TL verdi ancak satmadım. Saraya komşu daha küçük araziler 25-30 milyona satıldı. Benim arazim ve evim saraya daha yakın ve büyük onun için 70 milyon TL istiyorum” dedi.

CHP Ahlat İlçe Başkanı Rıdvan Bildirici de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı sarayı ile birlikte Ahat'ta emlak piyasasında hareketlilik başladığını belirterek, “Benim evim de saraya komşu. Bu sarayın yapılması ile birlikte saraya yakın bölgelerde fiyat artışı oldu. Ancak bölge sit alanı ilan edildiği için yapılaşmaya izin verilmiyor. Şimdi emlak siteleri aracılığı ile sarayı gören ev, saray manzaralı ev gibi ilanlar yayınlanıyor. İlçemizde devlet erkanının ilgi göstermesi güzel bir şey, ancak yüzlerce milyon lira harcanarak yapılan bu saraya Cumhurbaşkanı yılda bir gün geliyor. O günde biz kendi evimize girip çıkmakta bile sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan
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