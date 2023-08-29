Kulislerden sızdı: İşte İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara planı

tv100 ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı'nda tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara için yerel seçimde CHP ile ittifak yapacağı kulis bilgisini paylaştı.

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Kulislerden sızdı: İşte İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara planı

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteci Barış Yarkadaş, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu. Programda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçimde İstanbul, Ankara gibi kritik şehirlerde iş birliği olasılığı ile ilgili, “Günü geldiğinde bakılır” sözleri programda masaya yatırıldı.

"İYİ PARTİ, İSTANBUL VE ANKARA İÇİN CHP İLE İTTİFAK YAPACAK"

Gürel "İYİ Parti’de mevcut Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesiyle görüştüm. Yaptığım görüşmeler ışığında Ankara’da ve İstanbul’da, İYİ Parti ve CHP’nin ittifak yapacağı bilgisini verebilirim." diyerek kulis bilgisini paylaştı.

Gürel'in kulis bilgisi üzerine Sevinç, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çok yakın bir danışmayla görüştüğünü söyledi. Sevinç, Gürel'in kulis bilgisinin doğruladığını belirtti.

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Meral Akşener İYİ Parti 2024 Yerel Seçimleri
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