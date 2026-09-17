Köpeğe Tekme ve Silah İddiası! Palandöken Kaymakamı ve Koruması Hakkında Soruşturma

Erzurum’un Palandöken ilçesi Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve korumasının köpeğe yönelik davranışları ile korumanın silah taşıdığı görülen görüntülerin gündeme gelmesi üzerine idari ve adli inceleme başlatıldı. Erzurum Valiliği idari araştırma yürütürken, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili 4 Eylül’de soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin çok yönlü sürdüğünü açıkladı.

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Köpeğe Tekme ve Silah İddiası! Palandöken Kaymakamı ve Koruması Hakkında Soruşturma
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Erzurum’un Palandöken ilçesi Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ile korumasının bir köpeğe yönelik davranışları ve korumanın silah taşıdığı görülen görüntüler gündeme geldi. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Erzurum Valiliği tarafından idari inceleme, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise adli soruşturma başlatıldı.

Köpeğe Tekme ve Silah İddiası! Palandöken Kaymakamı ve Koruması Hakkında Soruşturma - Resim : 1

KÖPEĞE TEKME ATILDI İDDİASI

Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın köpeğini gezdirdiği sırada kaymakamın kendisini almaya gelen makam aracına yöneldiği görülüyor. Görüntülerde Kızılgüneş’in köpeğe tekme attığı, ardından korumanın araçtan aldığı silahla bölgeye geldiği iddia ediliyor.

Köpeğe Tekme ve Silah İddiası! Palandöken Kaymakamı ve Koruması Hakkında Soruşturma - Resim : 2

VALİLİK İDARİ İNCELEME BAŞLATTI

Erzurum Valiliği, 15 Eylül 2026’da bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında kaymakam ile koruma görevlisine ilişkin iddiaların ve görüntülerin yayımlandığını belirtti. Valilik açıklamasında, iddiaların ve görüntülerin tüm yönleriyle incelenmesi ve olayın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla idari araştırma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

Köpeğe Tekme ve Silah İddiası! Palandöken Kaymakamı ve Koruması Hakkında Soruşturma - Resim : 3

SAVCILIKTAN ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında, görüntülerde yer alan iddiaların bütün yönleriyle incelenmesi amacıyla 4 Eylül 2026 tarihinde soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi. Soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

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