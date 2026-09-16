ÖSYM Duyurdu! 2026 YKS Ek Yerleştirme Tercih Tarihleri Belli Oldu

ÖSYM, 2026 YKS ek yerleştirme tercih tarihlerini açıkladı. Adaylar tercihlerini 17 Eylül saat 16.00’dan 21 Eylül saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sitesi veya Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek. Tercihlerin ilgili kılavuzlarda yer alan kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

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ÖSYM Duyurdu! 2026 YKS Ek Yerleştirme Tercih Tarihleri Belli Oldu
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercih işlemlerinin 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "2026 YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2026-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

ÖSYM’DEN ADAYLARA KILAVUZ UYARISI

Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemesi ve tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği hatırlatılarak, "Ek yerleştirme işlemleri, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2026-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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