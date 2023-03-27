Köksal Engür hayatını kaybetti

Son yıllarda Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı 'Ak Sakallı Dede' rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini oyuncu Cengiz Bozkurt, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu: "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/gYQCZRwktq — cengiz bozkurt (@mcengizbozkurt) March 26, 2023

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

1946'da Kars'ta dünyaya gelen Köksal Engür, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.

1969'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü tamamlayan sanatçı, TRT'nin yanı sıra seslendirme çalışmalarına da başladı.

Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol alan Köksal Engür, birçok film ve çizgi filmde onlarca karaktere sesiyle hayat verdi.

Engür'ün sesi Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" ve "Red Kit"le özdeşleşti.

1999 Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.