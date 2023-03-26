Kılıçdaroğlu kapak fotoğrafını 'marteniçka' ile yeniledi: Sana söz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak mutfağından yayınladığı ilk videoda bileğindeki marteniçka dikkat çekmişti.

Bilekliği kendisine eski bir Kızılay il başkanının hediye ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, leylek görünce çıkaracağını söylemişti.

Ana muhalefet partisi lideri, sosyal medya hesaplarından çiçekli bir ağaç dalına asılmış 'marteniçka' fotoğrafı paylaşarak 'Sana söz' notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, profilindeki kapak fotoğrafını da marteniçka görseliyle değiştirdi.

MARTENİÇKA NEDİR?

Mart ayının gelmesiyle gündem olan Marteniçka bilekliği, Balkan ve Trakya coğrafyasında, 1 Mart'tan itibaren takılan bileklik ve süslemelere verilen isim. Marteniçka, Türkiye'ye gelen Balkan göçmenlerinin etkisiyle her sene kutlanan bir bahar geleneği.

Her sene şubat sonunda leylekler, göç etmek için yola çıkıyor. Leyleklerin bu göçü, baharın gelişinin bir göstergesi kabul ediliyor. Mart'ta kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanmış bu bileklikler ve süsler iyilik, sağlık, bereket dilekleriyle bileklere bağlanıyor ve mart boyunca bileklerde kalıyor.

Marteniçka, martta senenin ilk leyleği görüldüğü zaman bileklerden çıkarılıp meyve veren bir ağaca bağlanıyor. Mart'ta leylek görülürse Marteniçka takılırken dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.

MARTENİÇKA BİLEKLİĞİNİN HİKAYESİ

Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan’a has bir gelenek. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına “Martenitsa” olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, Marteniçkalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınır.

Leylek gördükten sonra Marteniçkayı ağaca bağlamanın dileğin kabul olunmasını sağladığına inanılır. Bir başka uygulamada da Marteniçka çıkarıldıktan sonra genç bir meyve fidanına bağlanır ya da etrafta hiç ağaç yoksa bir taşın altına konulur. Taşın altında çok karınca varsa o yılın bereketli geçeceğine inanılır.

Bu bayram Bulgarcada, "Çestita Baba Marta!" şeklinde kutlanır. Baba Marta - Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılır. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.