Kıyma ve Sucukta Büyük Sahtekarlık! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti, Listeye Giren Ürünler Yine 'Pes' Dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Halkın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

DANA/KUZU KIYMADA KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

12 Kasım'da iki ünlü bal firmasında taklit ve tağşiş tespiti yer alırken, halkın sağlığıyla oynayan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. 13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte bakanlığın listesine son eklenen firma ve ürünler:

Kaynak: Gerçek Gündem