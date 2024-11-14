Kıyma ve Sucukta Büyük Sahtekarlık! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti, Listeye Giren Ürünler Yine 'Pes' Dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı her gün gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklıyor. Son olarak listeye 4 yeni firma ve ürün girdi. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edildi, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

Son Güncelleme:
Kıyma ve Sucukta Büyük Sahtekarlık! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti, Listeye Giren Ürünler Yine 'Pes' Dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Halkın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

DANA/KUZU KIYMADA KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

12 Kasım'da iki ünlü bal firmasında taklit ve tağşiş tespiti yer alırken, halkın sağlığıyla oynayan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. 13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte bakanlığın listesine son eklenen firma ve ürünler:

Kıyma ve Sucukta Büyük Sahtekarlık! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti, Listeye Giren Ürünler Yine 'Pes' Dedirtti - Resim : 1

Zincir Marketlerde Satılıyor, Her Eve Giriyor... İki Ünlü Markanın Balları Sahte Çıktı!Zincir Marketlerde Satılıyor, Her Eve Giriyor... İki Ünlü Markanın Balları Sahte Çıktı!Gündem

Gıda Skandalında Çığır Açıyoruz! Bakanlığın Listesinden Zebra Eti de ÇıktıGıda Skandalında Çığır Açıyoruz! Bakanlığın Listesinden Zebra Eti de ÇıktıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Güncelleme:
'Yaşayan En Seksi Erkek' Seçildi: Bakın İlk Tepkisi Ne Oldu 'Yaşayan En Seksi Erkek' Seçildi: Bakın İlk Tepkisi Ne Oldu
Nar Tüketmeden Önce Bunları Mutlaka Bilmelisiniz: İşte Narın 10 Gerçeği... Nar Tüketmeden Önce Bunları Mutlaka Bilmelisiniz: İşte Narın 10 Gerçeği...
Mersin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 3 Yaralı Mersin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 3 Yaralı
İki Kaymakam İki Skandal! CHP'li Öztürkmen Belgeleriyle Açıkladı: 'İkisi de Geçiştirilecek Olaylar Değil' İki Kaymakam İki Skandal! 'İkisi de Geçiştirilecek Olaylar Değil'