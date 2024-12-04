Kişiye Özel İlanlara Dur Diyen Yok: Dekanın Eşinin Tezi 'Kadro Şartı' Oldu!

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında “eş detayı” ortaya çıktı. İlanda altı ay önce Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dekan olan Cüneyt Akı’nın eşi Özlem Akı tarif edildi. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, dekanın eşi “Dijitalleşme süreci açısından Türkiye’de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları” adlı tez hazırlamıştı. Resmi ilanda da üniversiteye alınacak öğretim üyesinde “Dijitalleşme Sürecinde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticilerini Yetiştirme Politikaları Alanında Çalışmalar Yapmış Olma” şartı aranacağı belirtildi.

İlandaki şart ile Dekanın eşinin tez başlığının birebir aynı olduğu görüldü. Özlem Akı’nın eşi Cüneyt Akı 26 Temmuz 2024 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dekan olarak atanmıştı. Dekan Cüneyt Akı’nın eşi “Dijitalleşme süreci açısından Türkiye’de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları” üzerine 2023 yılında tez hazırlamıştı.

KİŞİYE ÖZEL İLAN TARTIŞMASI

30 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile 2 öğretim elemanı ve 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlandaki şartlar ‘Kişiye özel’ tartışması yarattı.

Kaynak: Sözcü