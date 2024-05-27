Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!

“Kişiye özel kadro” olarak nitelendirilen ilanlarla yapılan alıma bir yenisi daha eklendi. Bayburt Üniversitesi’nde 30 Aralık 2023 tarihinde bir akademik ilan yayımlandı. İlanda, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalına bir doktor öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. İlanın akademik kadro şartlarında ise, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, yoksulluk, tersine göç ve kadına şiddet alanlarında çalışmaları olmak” ifadeleri yer aldı.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre; üniversitede doktor öğretim üyesi olarak göreve başlayan A.K.’nin söz konusu şartları sağlayan her başlıkta bir çalışması bulunuyor. İşletme bölümü lisans, sosyal politika yüksek lisans ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü doktora mezunu olan A.K.’nin ilan şartlarını taşıdığı öğrenildi.

AYÖK Akademik’te yer alan bilgillere göre A.K.’nin doktora tezi başlığının “Türkiye'de sosyal harcamalar ve yoksulluk ilişkisi” olduğu ortaya çıktı. A.K.’nin, “Türkiye’den New Jersey’e göç ve tersine göç üzerine araştırma” ve “Türkiye’de kadına yönelik cinsel şiddeti etkileyen sosyoekonomik ve demografik faktörler” başlıklı makalelerinin olduğu görüldü.

KOCAV’A TEŞEKKÜR

Aynı zamanda A.K’nin doktora tezinin önsöz kısmında teşekkür ettiği kişiler arasında da dikkat çeken bir isim yer aldı. A.K. tezinin önsözünde “Tezim hakkında değerli görüşleri ile destek veren” ifadelerini kullanarak Prof. Dr. Mustafa Delican’a teşekkür etti. Prof. Dr. Delican ise milliyetçi çizgiye yakınlığıyla bilinen Kültür Ocağı Vakfı’nın (KOCAV) Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor.