Yaş Sınırlaması Gündemde: Türkiye'de Sosyal Medya Kullanımı Dünya Ortalamasını Aştı

Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi, Türkiye’de benzer bir düzenleme tartışmasını gündeme taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Raporda, sosyal medyanın psikolojik ve sosyal ilişkiler açısından zararları vurgulanarak, şiddete eğilimi artırdığı, yalnızlık hissi yarattığı ve aile içi çatışmaları tetiklediği belirtildi. Ayrıca kontrolsüz kullanımın bağımlılığa yol açarak bireylerin ailelerinden uzaklaşmasına neden olduğu ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre raporda Türkiye’de sosyal medya kullanım oranlarının oldukça yüksek olduğu da ortaya konuldu. Türkiye’de nüfusun yüzde 87’si, yani yaklaşık 75 milyon kişi sosyal medya kullanıyor. Günlük kullanım süresi dünya ortalamasının (6,5 saat) üzerinde, 7 saat olarak belirlendi. Instagram, 58,4 milyon kullanıcıyla en popüler platformken, onu YouTube, WhatsApp, TikTok ve Facebook takip ediyor. Aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısının ise 57,5 milyon olduğu kaydedildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yaş altına sosyal medya yasağı önerisinin henüz netleşmediğini ancak yaş sınırının 16’ya çıkarılmasının tartışıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, kişisel olarak bu düzenlemenin gerekli olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu açıklamalar, sosyal medya kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler konusunda kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı.

DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Sosyal medya kısıtlamaları, yalnızca Türkiye’nin değil, dünya genelinde birçok ülkenin gündeminde. Örneğin Fransa ve Hollanda, resmi cihazlarda sosyal medya platformlarını yasaklarken, ABD’de birçok eyalet ve İngiltere TikTok’u kamu cihazlarında engelledi. Norveç, İsveç ve Kanada gibi ülkeler de benzer uygulamalara yöneldi. Bu ülkeler, sosyal medyanın güvenlik ve bireysel mahremiyet üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla daha sıkı denetim politikaları benimsiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi