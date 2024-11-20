'Kılıçlı Yemin Krizi' Sürüyor: 'Teğmenler Emri Zaten Uygulamışlar, Ortada İtaatsizlik Yok''

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun da olduğu bir grup teğmen, kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı. Gündeme oturan 'kılıçlı yemin' töreninin ardından töreni organize ettiği iddia edilen teğmenler ve amiraller, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 18 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, "organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin" YDK'ya sevk edildiğini belirtmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de dün yaptığı açıklamada, MSB'nin kararına saygı duyduğunu söylemişti.

Kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı Dr. İbrahim Uslu, TV100'de Cansu Canan Özgen'in Hayata Dair programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Kılıçlı yemin krizi'ne ilişkin konuşan Uslu, bunun emre itaatsizlik sayılamayacağını söyledi.

"EMRİ ZATEN UYGULAMIŞLAR"

Uslu, şunları kaydetti:

"Bu çocukların Türkiye'yi karıştırmak gibi bir niyeti yok. Bir kötü niyet varsa bu görüntüleri kaydeden ve medyaya servis eden belki. Onun dışında resmi tören bittikten sonra kendi aralarında toplanıp statta hiç kimse yokken bu şekilde bir yemin töreni yapmalarının emre itaatsizlik ile bir alakası yok. Bunu savunanlar da diyorlar ki verilen emri zaten uygulamışlar. Çünkü yemin töreni esnasında böyle bir şey yapılmaması gerektiği kendilerine bildirilmiş, onlar da yapmamışlar. Tören bitmiş, herkes gitmiş. Onlar da kendi aralarında bunu yapmışlar. 1 dakikadan kısa süren bir yemin töreni yapmışlar, tören de demeyelim çünkü tören bitmiş. Şimdi bu 5 teğmen atılınca memleketimiz bir darbe tehdidini daha atlatmış mı olacak? Böyle mi düşünecekler? Böyle değil, bu belli ki siyasete konu edilmek istendi."