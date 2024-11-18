İhraç Dalgası Büyüyor: Teğmenlerden Sonra Komutanlar da Listeye Girdi

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki 'kılıçlı yemin' soruşturmasında teğmenlere ek olarak alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

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İhraç Dalgası Büyüyor: Teğmenlerden Sonra Komutanlar da Listeye Girdi

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki 'kılıçlı yemin' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

CNN Türk'ün aktardığına göre; kılıçla yemin eden 5 yeni mezun teğmenin yanı sıra 3 komutan da yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

Mezuniyet töreniyle ilgili alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanının da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihracı istendi.

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Kaynak: CNN Türk

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