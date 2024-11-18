İhraç Dalgası Büyüyor: Teğmenlerden Sonra Komutanlar da Listeye Girdi
Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki 'kılıçlı yemin' soruşturmasında teğmenlere ek olarak alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki 'kılıçlı yemin' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
CNN Türk'ün aktardığına göre; kılıçla yemin eden 5 yeni mezun teğmenin yanı sıra 3 komutan da yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
Mezuniyet töreniyle ilgili alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanının da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihracı istendi.
Kaynak: CNN Türk
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