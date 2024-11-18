Böyle Baba Olmaz Olsun! Boşanmak İsteyen Eşine Gözdağı Vermek İçin Oğlunun Boğazına Bıçak Dayadı

İzmir'de cani bir baba, boşanmak isteyen eşine gözdağı vermek için oğluna kabusu yaşattı. Oğlunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan isimli erkek, eşini görüntülü arayarak çocuğuna uyguladığı şiddeti izletti. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından cani erkek gözaltına alındı.

Böyle Baba Olmaz Olsun! Boşanmak İsteyen Eşine Gözdağı Vermek İçin Oğlunun Boğazına Bıçak Dayadı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Şiyar Alpaslan adındaki cani erkek, boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğuna şiddet uyguladı. Anneyi görüntülü arayıp o anları izleten Şiyar Alparslan, çocuğun saçlarından tutup elindeki bıçağı boğazına dayadı.

Anne Fatma A., o anları ekran kaydı alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Fatma A. paylaşımında, "Aylardır şikayet ediyorum. Adalet ne zaman yerini bulacak. Çocukların kılına zarar gelirse hiç kimseyi tanımam" ifadelerini kullandı.

Böyle Baba Olmaz Olsun! Boşanmak İsteyen Eşine Gözdağı Vermek İçin Oğlunun Boğazına Bıçak Dayadı - Resim : 1

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar Alpaslan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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