Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Dikkat Çeken Eğitim Çıkışı! 'Gençlerimize Yalnızca Diploma Değil, Gelecek de Verilmeli'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada eğitimin yalnızca müfredat, sınav sonucu ve diploma sayısından ibaret olmadığını vurguladı. “Eğitim; bir milletin, bir ulusun kendisine ve yarınına duyduğu güvenin adıdır” diyen Kılıçdaroğlu, gençlere yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek verilmesi gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Dikkat Çeken Eğitim Çıkışı! 'Gençlerimize Yalnızca Diploma Değil, Gelecek de Verilmeli'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla partisinin basın toplantısı salonunda açıklamalarda bulundu. Eğitimin yalnızca müfredat, sınav sonuçları veya diploma sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin partiler üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyledi.

'MİLLİ EĞİTİM DEVLET AKLI İŞİDİR'

Kılıçdaroğlu, “Bir ülkenin en kıymetli varlığı evlatlarıdır. Evladınıza baktığınızda o ülkenin yarınını görürsünüz. Evladın okuluna baktığınızda da o ülkenin kendisine nasıl baktığını görürsünüz” dedi. Eğitimin bir bakanlığın yıllık faaliyet raporuna indirgenemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Milli eğitim, partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır. Milli eğitim devlet aklı işidir, vicdan işidir. Bakanlığın adındaki ‘Milli’ sözcüğünün amacı da budur” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

'YALNIZCA BİLGİ AKTARMAK DEĞİLDİR'

"Aydınlanmış, üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir toplum inşa edilsin diye tasarlanmıştı. Okul, çocuğa hece öğreten bir durak değildir. Okul, bir ulusun kendisini yetiştirdiği, yenilediği, geliştirdiği bir yerdir." Bugün geldiğimiz noktada o iradenin çok gerisinde kaldığımızı üzülerek ifade etmek isterim. Bunu bir serzeniş olsun diye değil, bunun için söylemiyorum; bir uyarıyı yapma görevi nedeniyle bunu söylüyorum. Eğitim, çocuğa yalnızca bilgi aktarmak değildir."

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Dikkat Çeken Eğitim Çıkışı! 'Gençlerimize Yalnızca Diploma Değil, Gelecek de Verilmeli' - Resim : 1

EĞİTİMDE ADALET, BİLİM VE EŞİT YURTTAŞLIK VURGUSU

Okul; adaleti, dürüstlüğü, emeğe saygıyı, özgür düşünceyi ve ortak yaşam sorumluluğunu da kazandırmaktır. Okulun temel görevi budur. Bu bağlamda değerler eğitimi; çocuğa tek bir hayat tarzını dayatmak değildir. Cumhuriyetin eşit yurttaşlık anlayışını, bilimi, demokrasiyi ve ulusumuzun ahlaki birikimini de aktarmak, öğretmek zorundadır"

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Dikkat Çeken Eğitim Çıkışı! 'Gençlerimize Yalnızca Diploma Değil, Gelecek de Verilmeli' - Resim : 2

'DİPLOMALI İŞSSİZLERİMİZ İŞ ARIYORSA BURADA SORUN VARDIR'

"Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir" Bir diğer meselenin eğitimden çalışma hayatına geçiş olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Bir yandan sanayimiz nitelikli eleman ararken diğer yandan diplomalı işsizlerimiz iş arıyorsa burada açık bir planlama sorunu vardır. Oysa çocuklarımızın yetenekleri erken yaşta görülmeli; mesleki eğitim, yükseköğretim ve istihdam ihtiyacı birlikte planlanmalıdır. Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Son Güncelleme:
Serhat Kılıç’ın Son İsteği Yerine Getirildi: Ünlü Oyuncunun Vasiyeti Dikkat Çekti Serhat Kılıç’ın Son İsteği Yerine Getirildi
Antalya’da Kahreden Kaza! Ehliyetini 20 Gün Önce Almıştı, Hayatını Kaybetti 18 Yaşındaki Mehmet Ege Sula Kazada Hayatını Kaybetti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Ankara’da Sıcak Saatler: CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti
Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı
11 İlde Çete Avı! 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı
En Düşük Emekli ve Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Son Rakamlar En Düşük Emekli ve Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Son Rakamlar
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde! Mezarın Açıldığı Gün 'Tarihi İnfaz' Videosu Paylaşıldı, Apar Topar Silindi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde