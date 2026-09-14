Serhat Kılıç’ın Son İsteği Yerine Getirildi: Ünlü Oyuncunun Vasiyeti Dikkat Çekti

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Birçok dizi ve filmde hayat verdiği karakterlerle tanınan oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül’de kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu. 51 yaşında yaşamını yitiren Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenmiş, törenin ardından cenazesi Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

VASİYETİ ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLMEKTİ

Serhat Kılıç’ın, vefatından önce annesinin yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Ailesi ve yakınları da sanatçının bu isteğini yerine getirerek cenazesini annesinin yanına defnetti.

KABRİ GÖRÜNTÜLENDİ

Oyuncunun kabri, Kılıç’ın bir hayranı tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Serhat Kılıç’ın kabri görüntülendi.

Kaynak: Haber Merkezi