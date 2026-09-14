Antalya’da Kahreden Kaza! Ehliyetini 20 Gün Önce Almıştı, Hayatını Kaybetti
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde motosikletiyle alt geçitte kaza yapan 18 yaşındaki Mehmet Ege Sula hayatını kaybetti. Kontrolünü kaybettiği motosikletle trafik levhasına çarpan Sula’nın ehliyetini henüz 20 gün önce aldığı belirtildi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde alt geçitte motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki Mehmet Ege Sula yaşamını yitirdi. Sula’nın sürücü belgesini yalnızca 20 gün önce aldığı belirtildi. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Üçgen Mahallesi’ndeki Tonguç Alt Geçidi’nde meydana geldi. Mehmet Ege Sula’nın kullandığı 07 BSA 572 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle savruldu. Motosiklet, yol kenarındaki trafik levhasına çarparken Sula ağır şekilde yaralandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Sula’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
150 METRE SÜRÜKLENDİ
Polis ekipleri, kazanın ardından yaklaşık 150 metre sürüklenerek duran motosiklet üzerinde ve olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Mehmet Ege Sula’nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EHLİYETİNİ 20 GÜN ÖNCE ALMIŞ
Mehmet Ege Sula’nın ölüm haberini alan yakınları sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morguna geldi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi. Yakınları cenazeyi teslim alırken gözyaşlarına hakim olamadı. Sula’nın motosiklet ehliyetini 20 gün önce aldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA-İHA