Kılıçdaroğlu'ndan deprem paylaşımı: "Milletimizin yanındayız"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de saat 04.26'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan depremin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.